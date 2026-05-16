Dia da Amizade oferece mais de 20 serviços gratuitos em Cachoeiro

A comunidade de Cachoeiro de Itapemirim recebe neste sábado (16) uma grande ação social com serviços gratuitos voltados ao acolhimento e ao cuidado da população. O Dia da Amizade será realizado das 9h às 16h, na Escola Inah Werneck, com atendimento aberto ao público.

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A iniciativa é promovida pelo Ministério Missões Urbanas, da Igreja Assembleia de Deus Ministério Hebrom. O evento busca fortalecer os vínculos comunitários por meio de ações práticas de solidariedade e apoio social.

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Ao todo, mais de 20 serviços gratuitos estarão disponíveis para a população. Entre eles estão atendimento odontológico, aferição de pressão arterial e glicemia, orientação jurídica e empresarial, criação de currículo e atendimento psicológico com escuta qualificada.

Mais atividades

O público também poderá acessar serviços de beleza e bem-estar, como corte de cabelo masculino e feminino, design de sobrancelhas, manicure e massoterapia. A programação inclui recreação infantil, pintura facial, atividades lúdicas e distribuição de roupas por meio do varal solidário.

Outro destaque do evento será a oferta de orientações sociais, encaminhamentos, espaço de oração e aconselhamento espiritual. A ação ainda contará com atividades educativas, sorteios e momentos de convivência entre os participantes.

Segundo a organização, o principal objetivo é oferecer apoio integral às famílias, especialmente às pessoas em situação de vulnerabilidade social. O evento pretende promover cuidado físico, emocional e espiritual.

“Mais do que um evento, é uma oportunidade de servir, ouvir e estar presente na vida das pessoas”, destacou a equipe do Ministério Missões Urbanas.

A participação é gratuita e não é necessário fazer inscrição antecipada.

Serviço

Evento: Dia da Amizade