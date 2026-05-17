Domingo (17) terá chuva pela manhã e aumento de temperatura no ES

A frente fria começa a se afastar do Espírito Santo neste domingo (17). O tempo segue instável durante a manhã em diferentes regiões do estado. A previsão indica chuva nas primeiras horas do dia, porém o cenário muda gradualmente ao longo do período.

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Com o avanço das horas, as nuvens começam a se dissipar e o sol aparece entre períodos de nebulosidade. Além disso, as temperaturas voltam a subir de forma leve em todas as regiões capixabas.

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Apesar do tempo ainda mais fechado no início do domingo, a tendência é de melhora gradual durante o dia. Mesmo assim, a população deve permanecer atenta às mudanças no clima, principalmente nas áreas onde a chuva pode ocorrer nas primeiras horas da manhã. Ao longo da tarde, o tempo fica mais aberto e favorece a elevação das temperaturas.