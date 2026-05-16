Atenção! INMET alerta para tempestade com granizo no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestade para o Espírito Santo com grau de severidade classificado como perigo potencial. O aviso começou às 8h02 deste sábado (16) e segue válido até às 23h59 de domingo (17).

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De acordo com o órgão, o estado pode registrar chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, além de acumulados de até 50 milímetros por dia. Também há previsão de ventos intensos, com velocidade entre 40 e 60 km/h, e possibilidade de queda de granizo.

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O alerta também aponta baixo risco para corte de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento. Mas, o INMET orienta que a população mantenha atenção durante o período de instabilidade.

Recomendações

Entre as recomendações, o instituto alerta para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas. A orientação é evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O órgão também recomenda que aparelhos eletrônicos ligados à tomada sejam evitados durante as tempestades. Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

A previsão mantém o cenário de atenção em diversas regiões do Espírito Santo, sobretudo por causa da combinação entre chuva intensa, ventania e possibilidade de granizo.