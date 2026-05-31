Domingo será de tempo firme e temperaturas em elevação no ES
Domingo será de tempo firme no Espírito Santo, com sol entre poucas nuvens, temperaturas em elevação e chance de chuva isolada em áreas do litoral.
O domingo (31) será de tempo firme em todo o Espírito Santo. De acordo com a previsão meteorológica, o ar seco associado a um sistema de alta pressão continua influenciando o estado e mantém o predomínio de sol entre poucas nuvens ao longo do dia. Apesar da estabilidade, há possibilidade de chuva isolada e rápida em áreas próximas ao litoral capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, as temperaturas máximas devem subir ligeiramente em comparação aos últimos dias, enquanto o vento perde força no litoral do estado. As manhãs seguem com clima mais ameno, principalmente nas regiões serranas e áreas de maior altitude.
Na Grande Vitória, o domingo será de poucas nuvens e tempo aberto durante todo o dia. O clima fica agradável nas primeiras horas da manhã, enquanto a tarde terá temperaturas mais elevadas.
Já na Região Sul, o tempo permanece estável, favorecendo atividades ao ar livre e deslocamentos nas estradas da região. Nas áreas altas, o amanhecer ainda será marcado por temperaturas mais baixas.
Na Região Serrana, o sol aparece entre poucas nuvens, e o frio perde intensidade gradualmente ao longo do dia. O cenário também favorece o turismo nas cidades de montanha do Espírito Santo.
Enquanto isso, as regiões Norte, Noroeste e Nordeste seguem com predomínio de tempo seco e calor moderado durante a tarde. Mesmo com a atuação do ar seco, a circulação de umidade marítima pode provocar chuva passageira e isolada em pontos do litoral capixaba.
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