Domingos Martins: inscrições para cursos gratuitos em terminam na próxima semana

As inscrições para os cursos gratuitos do Qualificar ES em Domingos Martins seguem abertas somente até o dia 27 de maio. A iniciativa acontece em parceria com a Prefeitura e oferece capacitação profissional nas áreas da saúde e gastronomia.

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As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do Qualificar ES. Ao todo, os cursos disponibilizam 30 vagas por turma. Além disso, os participantes terão certificação garantida ao final da formação.

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Os cursos

Na área da saúde, os cursos disponíveis são Agente Comunitário de Saúde, Balconista de Farmácia e Socorrista Nível Básico. As aulas acontecerão na Biblioteca Municipal Argentina Lopes Tristão, na sede do município.

Os cursos de Agente Comunitário de Saúde e Balconista de Farmácia serão realizados no período da manhã. Já a formação de Socorrista Nível Básico ocorrerá no período noturno.

Enquanto isso, na área da gastronomia, os moradores poderão se inscrever nos cursos de Panificação, Biscoitos Caseiros e Preparação de Salgados. As aulas serão realizadas na Comunidade Terapêutica Casa da Mulher, em Paraju.

O curso de Panificação será ofertado pela manhã. Biscoitos Caseiros acontecerá à tarde. Já a formação em Preparação de Salgados será realizada no período da noite.

Segundo a gestão, os cursos representam uma oportunidade para quem deseja conquistar uma nova profissão, ampliar conhecimentos e buscar espaço no mercado de trabalho.