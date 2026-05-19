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Oportunidades! Emprega Cachoeiro oferece vagas e serviços gratuitos nesta quarta

A ação acontece em parceria com as empresas Grupo Real e a Viação Flecha Branca.

Emprego em Cachoeiro
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Nesta quarta-feira (20), a partir das 13h30, o Sest Senat, em Cachoeiro de Itapemirim, receberá mais uma edição do Emprega Cachoeiro, iniciativa promovida pela Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) em parceria com a instituição, com foco na geração de emprego e renda no município.

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Nesta edição, a ação acontece em parceria com as empresas Grupo Real e a Viação Flecha Branca, que estarão realizando recrutamento e seleção para diversas oportunidades de trabalho.

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Confira as vagas disponíveis:

Grupo Real

Motorista de ônibus

  • Requisitos: experiência comprovada, curso de transporte coletivo, CNH categoria D ou E, boa comunicação e proatividade.
  • Benefícios: seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte, atendimentos odontológico, psicológico, fisioterapia, nutricionista e cursos profissionalizantes pelo Sest/Senat.

Analista contábil

  • Requisitos: experiência em análise e conciliação de contas contábeis do ativo e passivo.
  • Benefícios: seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte, serviços do Sest/Senat e telemedicina para até quatro dependentes.

Serviços gerais

  • Não é necessária experiência.

Mecânico diesel

  • Não é necessária experiência.

Viação Flecha Branca

  • Lanterneiro – 1 vaga
  • Requisitos: experiência na função, ensino fundamental e CNH categoria B.
  • Lavador de chassi – 1 vaga
  • Requisitos: experiência na função, ensino fundamental e CNH categoria B.
  • Mecânico – 1 vaga
  • Requisitos: experiência na função, ensino fundamental e CNH categoria B.
  • Motorista – 2 vagas
  • Requisitos: experiência na função, ensino fundamental, CNH categoria B e residência no distrito de Itaoca, devido ao início da linha no local.

As vagas da Flecha Branca oferecem ticket alimentação, acesso aos serviços do Sest/Senat e telemedicina.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer ao local com documento oficial com foto e currículo atualizado.

Além das entrevistas, o evento contará com serviços gratuitos oferecidos pelo Sest/Senat, como:

  • confecção de currículo;
  • orientação sobre postura profissional em entrevistas;
  • orientação de higiene bucal;
  • exame de bioimpedância.

Serviço

Emprega Cachoeiro

  • Quarta-feira (20)
  • 13h30
  • Sest Senat

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