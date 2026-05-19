Oportunidades! Emprega Cachoeiro oferece vagas e serviços gratuitos nesta quarta

Nesta quarta-feira (20), a partir das 13h30, o Sest Senat, em Cachoeiro de Itapemirim, receberá mais uma edição do Emprega Cachoeiro, iniciativa promovida pela Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) em parceria com a instituição, com foco na geração de emprego e renda no município.

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Nesta edição, a ação acontece em parceria com as empresas Grupo Real e a Viação Flecha Branca, que estarão realizando recrutamento e seleção para diversas oportunidades de trabalho.

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Confira as vagas disponíveis:

Grupo Real

Motorista de ônibus

Requisitos: experiência comprovada, curso de transporte coletivo, CNH categoria D ou E, boa comunicação e proatividade.

Benefícios: seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte, atendimentos odontológico, psicológico, fisioterapia, nutricionista e cursos profissionalizantes pelo Sest/Senat.

Analista contábil

Requisitos: experiência em análise e conciliação de contas contábeis do ativo e passivo.

Benefícios: seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte, serviços do Sest/Senat e telemedicina para até quatro dependentes.

Serviços gerais

Não é necessária experiência.

Mecânico diesel

Não é necessária experiência.

Viação Flecha Branca

Lanterneiro – 1 vaga

Requisitos: experiência na função, ensino fundamental e CNH categoria B.

Lavador de chassi – 1 vaga

Requisitos: experiência na função, ensino fundamental e CNH categoria B.

Mecânico – 1 vaga

Requisitos: experiência na função, ensino fundamental e CNH categoria B.

Motorista – 2 vagas

Requisitos: experiência na função, ensino fundamental, CNH categoria B e residência no distrito de Itaoca, devido ao início da linha no local.

As vagas da Flecha Branca oferecem ticket alimentação, acesso aos serviços do Sest/Senat e telemedicina.

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer ao local com documento oficial com foto e currículo atualizado.

Além das entrevistas, o evento contará com serviços gratuitos oferecidos pelo Sest/Senat, como:

confecção de currículo;

orientação sobre postura profissional em entrevistas;

orientação de higiene bucal;

exame de bioimpedância.

Serviço

Emprega Cachoeiro