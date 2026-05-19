Oportunidades! Emprega Cachoeiro oferece vagas e serviços gratuitos nesta quarta
A ação acontece em parceria com as empresas Grupo Real e a Viação Flecha Branca.
Nesta quarta-feira (20), a partir das 13h30, o Sest Senat, em Cachoeiro de Itapemirim, receberá mais uma edição do Emprega Cachoeiro, iniciativa promovida pela Secretaria Municipal de Cidadania, Trabalho e Direitos Humanos (Semcit) em parceria com a instituição, com foco na geração de emprego e renda no município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Nesta edição, a ação acontece em parceria com as empresas Grupo Real e a Viação Flecha Branca, que estarão realizando recrutamento e seleção para diversas oportunidades de trabalho.
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Confira as vagas disponíveis:
Grupo Real
Motorista de ônibus
- Requisitos: experiência comprovada, curso de transporte coletivo, CNH categoria D ou E, boa comunicação e proatividade.
- Benefícios: seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte, atendimentos odontológico, psicológico, fisioterapia, nutricionista e cursos profissionalizantes pelo Sest/Senat.
Analista contábil
- Requisitos: experiência em análise e conciliação de contas contábeis do ativo e passivo.
- Benefícios: seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte, serviços do Sest/Senat e telemedicina para até quatro dependentes.
Serviços gerais
- Não é necessária experiência.
Mecânico diesel
- Não é necessária experiência.
Viação Flecha Branca
- Lanterneiro – 1 vaga
- Requisitos: experiência na função, ensino fundamental e CNH categoria B.
- Lavador de chassi – 1 vaga
- Requisitos: experiência na função, ensino fundamental e CNH categoria B.
- Mecânico – 1 vaga
- Requisitos: experiência na função, ensino fundamental e CNH categoria B.
- Motorista – 2 vagas
- Requisitos: experiência na função, ensino fundamental, CNH categoria B e residência no distrito de Itaoca, devido ao início da linha no local.
As vagas da Flecha Branca oferecem ticket alimentação, acesso aos serviços do Sest/Senat e telemedicina.
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem comparecer ao local com documento oficial com foto e currículo atualizado.
Além das entrevistas, o evento contará com serviços gratuitos oferecidos pelo Sest/Senat, como:
- confecção de currículo;
- orientação sobre postura profissional em entrevistas;
- orientação de higiene bucal;
- exame de bioimpedância.
Serviço
Emprega Cachoeiro
- Quarta-feira (20)
- 13h30
- Sest Senat
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