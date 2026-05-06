Domingos Martins recebe mutirão de empregos nesta quarta-feira

O Sesc Espírito Santo realiza, no dia 6 de abril, um mutirão presencial para preencher vagas temporárias na unidade de Domingos Martins. A ação acontece das 10h às 15h30 e busca reforçar as equipes para a alta temporada.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Inicialmente, o processo seletivo oferece oportunidades para diferentes níveis de escolaridade. Há vagas para funções como jardineiro, camareiro, auxiliar de lavanderia e operador de caldeira, que exigem ensino fundamental.

Leia também: Cidade do ES abre processo seletivo para motorista; confira

Além disso, o Sesc disponibiliza cargos para assistente de manutenção e motorista, com exigência de ensino médio. Para algumas funções, como recepcionista, a instituição pede ensino superior e experiência prévia.

Os salários variam entre R$ 1.990,53 e R$ 4.004,92. Ao mesmo tempo, a jornada pode chegar a 44 horas semanais, com escalas como 5×2 ou 12×36.

Os contratados também recebem benefícios. Entre eles, estão vale-transporte, vale-alimentação e a Credencial Sesc, que garante acesso a serviços de saúde, educação, cultura e lazer.

Para participar, o candidato deve comparecer ao local com currículo impresso. Dessa forma, não é necessário realizar inscrição antecipada.

Por fim, a credencial oferecida pelo Sesc amplia o acesso a atividades em todo o país. Assim, o benefício fortalece a qualidade de vida dos trabalhadores e de suas famílias.

Confira as vagas disponíveis:

Camareiro de hotel

Formação: desejável ter Ensino Fundamental completo

Carga horária: 44 horas semanais – escala 12×36

Salário: R$ 2.368,87

Jardineiro

Formação: desejável ter Ensino Fundamental completo

Carga horária: 44 horas semanais – escala 5×2

Salário: R$ 2.009,84

Motorista

Formação: Ensino Médio completo

Requisitos: maior de 21 anos, com CNH categoria C, D, ou E, além de curso de Transporte de Passageiros

Carga horária: 44 horas semanais – Escala 5×2

Salário: R$ 4.004,92

Monitor de recreação

Formação: desejável ter Ensino Superior completo com especialização na área de atuação

Carga horária: 40 horas semanais – escala 5×2

Salário: R$ 2.629,04

Assistente de manutenção (eletricista)

Formação: desejável ter Ensino Superior completo

Carga horária: 44 horas semanais – escala 12×36

Salário: R$ 3.042,60

Recepcionista de Hotel

Formação: desejável ter Ensino Superior completo e experiência prévia em atendimento ao público ou recepção, além de domínio em ferramentas tecnológicas e sistemas de gestão hoteleira

Carga horária: 44 horas semanais – escala 12×36

Salário: R$ R$ 2.651,77

Auxiliar de lavandaria

Formação: desejável ter Ensino Fundamental completo

Carga horária: 44 horas semanais

Salário: R$ 2.234,81

Auxiliar de zeladoria

Formação: desejável ter Ensino Fundamental completo

Carga horária: 44 horas semanais

Salário: R$ 1.990,53

Operador de Caldeira

Formação: desejável ter Ensino Fundamental completo

Carga horária: 44 horas semanais

Salário: R$ 2.234,81

Informações