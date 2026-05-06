Domingos Martins recebe mutirão de empregos nesta quarta-feira
Seleção acontece no dia 6, com vagas para diferentes níveis e contratos até setembro de 2026
O Sesc Espírito Santo realiza, no dia 6 de abril, um mutirão presencial para preencher vagas temporárias na unidade de Domingos Martins. A ação acontece das 10h às 15h30 e busca reforçar as equipes para a alta temporada.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Inicialmente, o processo seletivo oferece oportunidades para diferentes níveis de escolaridade. Há vagas para funções como jardineiro, camareiro, auxiliar de lavanderia e operador de caldeira, que exigem ensino fundamental.
Leia também: Cidade do ES abre processo seletivo para motorista; confira
Além disso, o Sesc disponibiliza cargos para assistente de manutenção e motorista, com exigência de ensino médio. Para algumas funções, como recepcionista, a instituição pede ensino superior e experiência prévia.
Os salários variam entre R$ 1.990,53 e R$ 4.004,92. Ao mesmo tempo, a jornada pode chegar a 44 horas semanais, com escalas como 5×2 ou 12×36.
Os contratados também recebem benefícios. Entre eles, estão vale-transporte, vale-alimentação e a Credencial Sesc, que garante acesso a serviços de saúde, educação, cultura e lazer.
Para participar, o candidato deve comparecer ao local com currículo impresso. Dessa forma, não é necessário realizar inscrição antecipada.
Por fim, a credencial oferecida pelo Sesc amplia o acesso a atividades em todo o país. Assim, o benefício fortalece a qualidade de vida dos trabalhadores e de suas famílias.
Confira as vagas disponíveis:
Camareiro de hotel
- Formação: desejável ter Ensino Fundamental completo
- Carga horária: 44 horas semanais – escala 12×36
- Salário: R$ 2.368,87
Jardineiro
- Formação: desejável ter Ensino Fundamental completo
- Carga horária: 44 horas semanais – escala 5×2
- Salário: R$ 2.009,84
Motorista
- Formação: Ensino Médio completo
- Requisitos: maior de 21 anos, com CNH categoria C, D, ou E, além de curso de Transporte de Passageiros
- Carga horária: 44 horas semanais – Escala 5×2
- Salário: R$ 4.004,92
Monitor de recreação
- Formação: desejável ter Ensino Superior completo com especialização na área de atuação
- Carga horária: 40 horas semanais – escala 5×2
- Salário: R$ 2.629,04
Assistente de manutenção (eletricista)
- Formação: desejável ter Ensino Superior completo
- Carga horária: 44 horas semanais – escala 12×36
- Salário: R$ 3.042,60
Recepcionista de Hotel
- Formação: desejável ter Ensino Superior completo e experiência prévia em atendimento ao público ou recepção, além de domínio em ferramentas tecnológicas e sistemas de gestão hoteleira
- Carga horária: 44 horas semanais – escala 12×36
- Salário: R$ R$ 2.651,77
Auxiliar de lavandaria
- Formação: desejável ter Ensino Fundamental completo
- Carga horária: 44 horas semanais
- Salário: R$ 2.234,81
Auxiliar de zeladoria
- Formação: desejável ter Ensino Fundamental completo
- Carga horária: 44 horas semanais
- Salário: R$ 1.990,53
Operador de Caldeira
- Formação: desejável ter Ensino Fundamental completo
- Carga horária: 44 horas semanais
- Salário: R$ 2.234,81
Informações
- Data: 06 de abril
- Horário: 10h às 15h30
- Local: Sesc Domingos Martins
- Endereço: R. Ayrton Senna, s/nº – Soído, Domingos Martins – ES
- Requisito: Levar currículo impresso
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726