É hoje! Alegre recebe Festival de Inverno com shows, gastronomia e cultura
Evento reúne shows, gastronomia, cultura regional e feira de negócios em Alegre até sábado.
Começa nesta quinta-feira (14) o Festival de Inverno de Alegre, com três dias de shows, gastronomia e cultura regional.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Entre os dias 14 e 16, sete artistas sobem ao palco do Parque de Exposições “Geraldo Santos”.
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Durante o evento, o público poderá aproveitar apresentações musicais, entretenimento, cultura regional e uma ampla variedade gastronômica. Além disso, a programação contará com a presença da FECAP, Feira de Negócios Capixaba, que reunirá empreendedores da região.
Confira a programação completa:
Quinta: 14/05/2026.
- 18:00 horas – abertura dos estandes
- 19:00 horas – Abertura oficial.
- 20:00 horas – Show com Leones
- 22:00 horas – Show com Luan Rodrigues
Sexta: 15/05/2026.
- 18:00 abertura dos estandes
- 19:30 horas show com Banda Polifonia
- 22:00 Show com Banda Casaca
Sábado: 16/05.2026.
- 18:00 horas – abertura dos estandes
- 19:00 horas – Show com Marcos Tuim
- 20:30 horas – Show com Alan Massini
- 22:00 horas – Show Banda Aldeia
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