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É hoje! Alegre recebe Festival de Inverno com shows, gastronomia e cultura

Evento reúne shows, gastronomia, cultura regional e feira de negócios em Alegre até sábado.

Foto: Divulgação

Começa nesta quinta-feira (14) o Festival de Inverno de Alegre, com três dias de shows, gastronomia e cultura regional.

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Entre os dias 14 e 16, sete artistas sobem ao palco do Parque de Exposições “Geraldo Santos”.

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Durante o evento, o público poderá aproveitar apresentações musicais, entretenimento, cultura regional e uma ampla variedade gastronômica. Além disso, a programação contará com a presença da FECAP, Feira de Negócios Capixaba, que reunirá empreendedores da região.

Confira a programação completa:

Quinta: 14/05/2026.

  • 18:00 horas – abertura dos estandes
  • 19:00 horas – Abertura oficial.
  • 20:00 horas – Show com Leones
  • 22:00 horas – Show com Luan Rodrigues

Sexta: 15/05/2026.

  • 18:00 abertura dos estandes
  • 19:30 horas show com Banda Polifonia
  • 22:00 Show com Banda Casaca

Sábado: 16/05.2026.

  • 18:00 horas – abertura dos estandes
  • 19:00 horas – Show com Marcos Tuim
  • 20:30 horas – Show com Alan Massini
  • 22:00 horas – Show Banda Aldeia

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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