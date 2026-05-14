É hoje! Alegre recebe Festival de Inverno com shows, gastronomia e cultura

Começa nesta quinta-feira (14) o Festival de Inverno de Alegre, com três dias de shows, gastronomia e cultura regional.

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Entre os dias 14 e 16, sete artistas sobem ao palco do Parque de Exposições “Geraldo Santos”.

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Durante o evento, o público poderá aproveitar apresentações musicais, entretenimento, cultura regional e uma ampla variedade gastronômica. Além disso, a programação contará com a presença da FECAP, Feira de Negócios Capixaba, que reunirá empreendedores da região.

Confira a programação completa:

Quinta: 14/05/2026.

18:00 horas – abertura dos estandes

19:00 horas – Abertura oficial.

20:00 horas – Show com Leones

22:00 horas – Show com Luan Rodrigues

Sexta: 15/05/2026.

18:00 abertura dos estandes

19:30 horas show com Banda Polifonia

22:00 Show com Banda Casaca

Sábado: 16/05.2026.