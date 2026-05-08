É hoje! Parceria Legal leva serviços e programação cultural à Serra

Começa nesta sexta-feira (8), a Feira Parceria Legal, evento que movimenta a Avenida Sibéria, na Serra, com serviços gratuitos, shows e opções gastronômicas para a população. A programação segue até domingo (10), com entrada liberada.

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Ao longo do fim de semana, o público encontra uma programação diversificada. No sábado (9), por exemplo, acontece um mutirão de serviços essenciais, das 8h às 13h, com atendimento direto à população.

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Entre os serviços oferecidos, estão emissão de RG, atendimento do Procon e assistência jurídica. Além disso, os moradores podem negociar contas de água e luz durante a ação.

A Defensoria Pública também participa com orientações sobre direito de família. Da mesma forma, empreendedores recebem apoio com consultorias e acesso a linhas de crédito.

Para garantir o atendimento, o cidadão deve apresentar documentos pessoais. Por isso, a organização orienta que o público chegue cedo, já que as senhas são limitadas.

Enquanto isso, a programação cultural garante entretenimento ao longo do evento. No sábado, o público acompanha shows de sertanejo, samba e música eletrônica. Em seguida, o domingo encerra com apresentações voltadas ao samba e pagode.

Além das atrações musicais, o evento oferece gastronomia variada, artesanato e opções de lazer para toda a família. Assim, a iniciativa reúne cidadania e entretenimento em um só espaço.

O evento conta com fomento do Procon Estadual. Além disso, recebe apoio da Aderes, do Governo do Estado e da Prefeitura da Serra. A realização é do Instituto Sustentabilidade Brasil, com promoção do Aqui Notícias.

Informações

Local:: Avenida Sibéria, Cidade Continental – Setor Ásia, Serra.

Programação completa

Sexta-feira (08/05)

18h: DJ Rael

20h: Cadu Caruso (Especial Viva Cazuza)

Sábado (09/05)

18h: Allex Araújo

20h: Grupo Samba de Quintal

22h: Deejay General

Encerramento: DJ General

Domingo (10/05)