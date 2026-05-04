ECA Digital orienta jovens sobre uso seguro da internet no ES

A Secretaria de Segurança Pública do Espírito Santo (Sesp) apresentou o tema ECA Digital nesta quinta-feira (30), durante a Cidade Expo Inovadora, em Nova Venécia. A ação orientou crianças e adolescentes sobre o uso seguro da internet.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Inicialmente, os especialistas explicaram que o ECA Digital adapta o Estatuto da Criança e do Adolescente ao ambiente online. Dessa forma, a proposta reforça direitos como privacidade, proteção de dados e acesso à informação.

Leia também: Itapemirim recebe ação com consultas e exames gratuitos durante a semana

Além disso, a apresentação destacou deveres importantes. Entre eles, o respeito nas interações virtuais, a convivência saudável e a prevenção de práticas como cyberbullying e exposição indevida.

O evento reuniu cerca de 1.500 visitantes e conectou inovação, tecnologia e empreendedorismo. Assim, a Cidade Expo Inovadora consolidou seu papel ao integrar conhecimento e experiências práticas.

Por fim, a iniciativa contou com apoio de instituições de ensino e entidades locais. Com isso, o encontro ampliou o debate sobre segurança digital e incentivou o uso consciente da internet.