Itapemirim recebe ação com consultas e exames gratuitos durante a semana

A Prefeitura de Itapemirim divulgou o cronograma do programa Saúde em Movimento dessa semana. A unidade móvel percorre, durante os dias 4, 5, 6, 7 e 8 de maio, as comunidades e oferece atendimentos gratuitos.

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Inicialmente, a ação disponibiliza consultas médicas, atendimento de enfermagem e serviços odontológicos. Além disso, a equipe realiza aferição de pressão arterial e testes de glicemia, fortalecendo a prevenção.

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De acordo com a programação, os atendimentos ocorrem em diferentes localidades ao longo da semana. Assim, moradores de Retiro, Gomes, Santo Amaro e Brejo Grande recebem os serviços diretamente perto de casa.

O atendimento acontece das 8h às 11h. No entanto, não é necessário realizar agendamento prévio. Basta comparecer ao local no horário informado.