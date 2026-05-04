Itapemirim recebe ação com consultas e exames gratuitos durante a semana
Ação itinerante oferece atendimentos médicos, odontológicos e exames básicos sem necessidade de agendamento
A Prefeitura de Itapemirim divulgou o cronograma do programa Saúde em Movimento dessa semana. A unidade móvel percorre, durante os dias 4, 5, 6, 7 e 8 de maio, as comunidades e oferece atendimentos gratuitos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Inicialmente, a ação disponibiliza consultas médicas, atendimento de enfermagem e serviços odontológicos. Além disso, a equipe realiza aferição de pressão arterial e testes de glicemia, fortalecendo a prevenção.
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De acordo com a programação, os atendimentos ocorrem em diferentes localidades ao longo da semana. Assim, moradores de Retiro, Gomes, Santo Amaro e Brejo Grande recebem os serviços diretamente perto de casa.
O atendimento acontece das 8h às 11h. No entanto, não é necessário realizar agendamento prévio. Basta comparecer ao local no horário informado.
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