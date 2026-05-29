Economia brasileira cresce 1,1% no primeiro trimestre de 2026

A economia brasileira registrou crescimento de 1,1% no primeiro trimestre de 2026 em comparação com os três últimos meses de 2025. Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) foram divulgados nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e apontam uma rapidez da atividade econômica impulsionada principalmente pela agropecuária e pelo consumo das famílias.

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O resultado representa uma aceleração em comparação ao quarto trimestre do ano passado, quando a economia havia avançado 0,3%. Além disso, trata-se da maior alta trimestral registrada desde o primeiro trimestre de 2025, quando o PIB cresceu 1,3%.

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Segundo o IBGE, a agropecuária foi o setor que mais contribuiu para o desempenho positivo da economia, com crescimento de 2% entre janeiro e março. O avanço foi impulsionado principalmente pela safra de grãos, especialmente a soja. No mesmo período, a indústria cresceu 1%, enquanto o setor de serviços avançou 0,5%.

O instituto também destacou o desempenho da atividade extrativa mineral, que registrou alta de 3,6%, contribuindo para o resultado da indústria. Nos serviços, o crescimento foi influenciado por segmentos como alimentação, alojamento, serviços pessoais, saúde e educação da rede privada.