Em Cachoeiro, Pazolini e Erick Musso fazem visita institucional ao AQUINOTICIAS.COM

O ex-prefeito de Vitória e pré-candidato ao Governo do Estado, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, cumpriram nesta quinta-feira (7) uma agenda em Cachoeiro de Itapemirim. Entre os compromissos, realizaram uma visita institucional à redação do AQUINOTICIAS.COM, acompanhados pelas lideranças locais Diego Libardi e o ex-vereador Júlio Ferrari.

Durante a visita ao veículo de comunicação, eles foram recepcionados pelo diretor-geral do AQUINOTICIAS.COM, Luan Ola. Na oportunidade, conheceram a estrutura do jornal e o estúdio onde serão realizadas as entrevistas e sabatinas do projeto especial do portal para as eleições de 2026.

Luan Ola ressaltou o compromisso do portal com a democracia e destacou a abertura de espaço para ouvir os diferentes lados durante o processo eleitoral. Enfatizou ainda o papel estratégico das redes sociais na formação da opinião pública e no fortalecimento do debate político.

No bate-papo, Pazolini falou sobre sua trajetória política e o modelo de gestão implementado durante o período em que esteve no comando da Prefeitura de Vitória. O pré-candidato também abordou temas importantes, como segurança pública, economia e turismo.

Já Erick Musso afirmou que a visita reforça a importância de manter proximidade com os municípios capixabas. “Cachoeiro tem protagonismo econômico, tradição empreendedora e um povo acolhedor. Tivemos uma recepção extremamente positiva e diálogos importantes com diversos setores da cidade ao longo desta quinta-feira”, destacou.