Emanuela Pedroso cumpre agendas no interior do ES no Dia do Trabalhador

Com o lema “o trabalho não para”, a ex-secretária de Estado do Governo, Emanuela Pedroso, intensificou sua agenda no interior do Espírito Santo nesta sexta-feira (1º), Dia do Trabalhador. Agora como pré-candidata a deputada federal, ela passou por três municípios: São Roque do Canaã, Itaguaçu e Itarana.

As visitas reforçam o ritmo de articulação política de Emanuela, que vem percorrendo diferentes regiões do Estado em diálogo com prefeitos, vereadores, lideranças locais e moradores. A estratégia tem como foco a escuta ativa e a construção de propostas para atuação no Legislativo Federal.

A primeira parada foi em São Roque do Canaã, onde participou da Festa do Trabalhador ao lado de autoridades locais e da população. No município, durante sua gestão no Governo do Estado, coordenou obras de contenção de encostas com recursos do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, voltadas à prevenção de riscos e proteção da população.

Em seguida, a pré-candidata esteve em Itaguaçu, onde se reuniu com lideranças políticas para discutir demandas e զարգացման local. O roteiro seguiu para Itarana, onde também se encontrou com vereadores e visitou uma tradicional família produtora de queijos, destacando o potencial do agroturismo na região.

Segundo Emanuela, o investimento em turismo e desenvolvimento regional segue como prioridade. “Nosso Estado tem grande potencial no agroturismo, que precisa ser valorizado e divulgado como vetor econômico”, afirmou.

Na véspera do feriado, ela esteve em Bom Jesus do Norte, onde recebeu o título de cidadã honorária e participou da Feira de Negócios local, voltada ao fortalecimento do comércio, empreendedorismo e cultura.

A agenda deve continuar ao longo do fim de semana, com novas visitas a municípios capixabas, ampliando o contato com lideranças e a população.