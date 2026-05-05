Oportunidades

Empresa abre vaga para auxiliar de produção no Sul do ES

AG3 Solutions oferece vaga com contratação imediata, salário compatível e benefícios para atuação em Castelo

Oportunidades / Vagas de emprego em Cachoeiro - Indústria de calçados
Foto: Pexels

A empresa AG3 Solutions abriu vaga para auxiliar de produção em Castelo. A oportunidade oferece contratação imediata e busca reforçar a equipe no setor industrial.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Inicialmente, a empresa destaca benefícios como salário compatível, ajuda de custo e prêmio por assiduidade. Além disso, a vaga exige disponibilidade de horário. Os candidatos, por sua vez, devem ter mais de 18 anos.

Leia também: Cachoeiro recebe mutirão com vagas de emprego e cursos gratuitos

Para participar do processo seletivo, o interessado deve enviar o currículo diretamente pelo telefone (28) 99992-4164.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

CasteloVagas de emprego

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por