Empresa abre vaga para auxiliar de produção no Sul do ES
AG3 Solutions oferece vaga com contratação imediata, salário compatível e benefícios para atuação em Castelo
A empresa AG3 Solutions abriu vaga para auxiliar de produção em Castelo. A oportunidade oferece contratação imediata e busca reforçar a equipe no setor industrial.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Inicialmente, a empresa destaca benefícios como salário compatível, ajuda de custo e prêmio por assiduidade. Além disso, a vaga exige disponibilidade de horário. Os candidatos, por sua vez, devem ter mais de 18 anos.
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Para participar do processo seletivo, o interessado deve enviar o currículo diretamente pelo telefone (28) 99992-4164.
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