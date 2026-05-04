Empresa anuncia diversas vagas de emprego com benefícios em Cachoeiro
Oportunidades incluem funções como operador de caixa, repositor e auxiliar, com benefícios e envio de currículo por e-mail
A Loja do Thor, que será inaugurada no dia 20 de maio em Cachoeiro de Itapemirim, abriu diversas vagas de emprego para reforçar a equipe.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Entre as oportunidades, a empresa oferece cargos como repositor de mercadoria, operador de caixa e auxiliar de serviços gerais. Além disso, há vagas para fiscal de loja, fiscal de caixa, auxiliar de depósito e conferente.
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Os candidatos, por sua vez, contam com benefícios como plano de saúde, ticket alimentação e auxílio-creche. Ainda assim, a empresa destaca a escala 5×2, com cinco dias de trabalho e dois de folga.
Para participar do processo seletivo, o interessado deve enviar o currículo para o e-mail [email protected].
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