Empresa anuncia diversas vagas de emprego com benefícios em Cachoeiro

A Loja do Thor, que será inaugurada no dia 20 de maio em Cachoeiro de Itapemirim, abriu diversas vagas de emprego para reforçar a equipe.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Entre as oportunidades, a empresa oferece cargos como repositor de mercadoria, operador de caixa e auxiliar de serviços gerais. Além disso, há vagas para fiscal de loja, fiscal de caixa, auxiliar de depósito e conferente.

Leia também: Empresa em Cachoeiro abre vaga para auxiliar administrativo; saiba como se candidatar

Os candidatos, por sua vez, contam com benefícios como plano de saúde, ticket alimentação e auxílio-creche. Ainda assim, a empresa destaca a escala 5×2, com cinco dias de trabalho e dois de folga.

Para participar do processo seletivo, o interessado deve enviar o currículo para o e-mail [email protected].