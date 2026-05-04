Oportunidades

Empresa anuncia diversas vagas de emprego com benefícios em Cachoeiro

Oportunidades incluem funções como operador de caixa, repositor e auxiliar, com benefícios e envio de currículo por e-mail

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Foto: Freepik

A Loja do Thor, que será inaugurada no dia 20 de maio em Cachoeiro de Itapemirim, abriu diversas vagas de emprego para reforçar a equipe.

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Entre as oportunidades, a empresa oferece cargos como repositor de mercadoria, operador de caixa e auxiliar de serviços gerais. Além disso, há vagas para fiscal de loja, fiscal de caixa, auxiliar de depósito e conferente.

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Os candidatos, por sua vez, contam com benefícios como plano de saúde, ticket alimentação e auxílio-creche. Ainda assim, a empresa destaca a escala 5×2, com cinco dias de trabalho e dois de folga.

Para participar do processo seletivo, o interessado deve enviar o currículo para o e-mail [email protected].

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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