Prazo para intercâmbio da Sedu 2026 termina nesta segunda (4)

Estudantes da rede pública estadual têm até a próxima segunda-feira (4) para se inscrever no Programa de Intercâmbio Estudantil 2026 da Secretaria da Educação. A iniciativa do Governo do Espírito Santo oferece 500 vagas para cursos intensivos de idiomas no exterior, com todas as despesas custeadas.

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As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma on-line, por meio do portal Seleção Aluno. Podem participar estudantes do nível Básico (A2), matriculados nos cursos dos Centros Estaduais de Idiomas (CEI), conforme critérios definidos em edital. O processo seletivo leva em consideração o desempenho e a trajetória escolar dos candidatos, garantindo transparência e igualdade de acesso.

O programa oferece curso intensivo de três meses em Língua Inglesa ou Espanhola no exterior. Além disso, o Governo do Estado cobre passagens, hospedagem, seguro-saúde, documentação e concede ajuda de custo de 400 dólares durante o período. Os selecionados também recebem uma parcela antecipada no mesmo valor para auxiliar na preparação da viagem.

Secretária de Estado da Educação, Andréa Guzzo destacou que o intercâmbio amplia oportunidades e impacta diretamente o futuro dos estudantes. Segundo ela, a experiência internacional contribui para o desenvolvimento acadêmico, pessoal e cultural dos participantes.