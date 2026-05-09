Entre orações e desafios, Cachoeirense realiza sonho de ser mãe

Desde sempre, Mayara Dam de Medeiros, moradora de Cachoeiro de Itapemirim, carregava dentro de si o desejo de ser mãe. Mais do que um plano, era um sonho silencioso, alimentado pela fé e pela esperança.

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Foi durante as novenas conduzidas por Frei Gilson que esse desejo ganhou ainda mais força. Mesmo enfrentando dificuldades para manter a rotina de oração, acordando de madrugada e falhando algumas vezes, ela não desistiu.

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Em um impulso de fé, Mayara decidiu, junto com as primas, viajar até a Canção Nova para participar do último dia da novena. Para ela, foi um dos momentos mais marcantes da sua vida.

Durante as orações, o pedido era claro: saúde, uma família e a chance de ser mãe. No entanto, o que ela não imaginava era que esse pedido já estava sendo atendido.

Mayara realizou a segunda novena já grávida, entretanto ela só descobriu a gestação dias depois. A descoberta veio trazendo surpresa e também dúvidas, já que ela acreditava que aquele não era o momento ideal para engravidar.

Ainda assim, hoje ela enxerga de outra forma. Em suas orações, sempre pediu uma menina. Descrevia a filha como alegre, saudável, cheia de paz. Quando Cecília nasceu, ela teve certeza de que Deus tinha ido além.

“Se um dia eu duvidei do olhar de Deus sobre mim, ali eu tive certeza de que Ele me ouvia”, relembra.

A maternidade chegou em meio a mudanças importantes. Mayara havia acabado de mudar de casa e iniciar uma nova fase no trabalho. Mesmo assim, encontrou apoio onde não esperava.

Hoje, a rotina é intensa. Ela acorda cedo, organiza tudo antes da filha despertar, trabalha e corre contra o tempo para aproveitar cada momento ao lado de Cecília.

“Ser mãe é a função mais desafiadora da minha vida. A gente quer dar conta de tudo, mas nem sempre consegue”, conta.

Jeito novo de enxergar a vida

Mesmo com uma rede de apoio limitada, ela segue firme. A fé e a família se tornaram seus maiores pilares. Além disso, ela afirma que foi Cecília quem mudou completamente sua forma de enxergar a vida.

“Ela me dá paz, me tira do automático e me mostra que a vida tem mais sentido. Como eu vivi 36 anos sem você?”, diz emocionada.

Por fim, Mayara deixa um recado direto para outras mulheres: “Se você sonha em ser mãe, tenha. Vale a pena. Tudo muda. Tudo ganha sentido.” E carrega consigo uma frase que traduz sua história: