Entre sonhos e desafios: ciclista capixaba cruza o Brasil de bicicleta

O ciclista Renato Costa, de Guaçuí, decidiu transformar um sonho em realidade e percorre o Brasil sobre duas rodas. No entanto, a rotina exige preparo físico e organização. Ele pedala entre 70 e 80 quilômetros por dia, carregando todos os equipamentos na própria bicicleta. “Eu pedalo de setenta a oitenta quilômetros por dia e a bike está pesada, com quase sessenta quilos”, relata.

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Além disso, Renato enfrenta dificuldades constantes durante o trajeto. A falta de locais adequados para descanso aparece como um dos principais desafios. “Às vezes não tem acostamento, é perigoso, e também tem a questão de arrumar lugar pra dormir”, afirma. Por isso, ele alterna entre acampamentos improvisados, áreas públicas e, quando possível, hospedagens pagas para manter a manutenção da bicicleta e os cuidados pessoais.

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Contudo, a limitação de equipamentos impacta diretamente a viagem. Renato precisa administrar o uso de energia para celular, GPS e iluminação. “Eu preciso de power banks, porque tenho pouco. É muita coisa pra suprir”, explica. Diante disso, ele prioriza conteúdos curtos nas redes sociais e deixa o canal no YouTube temporariamente de lado. “O canal eu paralisei, porque não tenho condição de manter atualizado”, completa.

Determinação e coragem

Ainda assim, o ciclista segue determinado. Ele iniciou a jornada com recursos próprios e, atualmente, tenta economizar ao máximo. “Eu saí com recurso próprio, então não é muito. Eu preciso de apoio”, destaca. Para reduzir custos, ele aposta no acampamento selvagem sempre que possível. “Eu faço acampamento no meio do mato ou em área pública, pra poder economizar”, diz.

Por outro lado, Renato Costa ressalta que a experiência exige preparo técnico e mental. Ele reforça que quem pretende seguir esse tipo de aventura precisa estar preparado para imprevistos. “A pessoa tem que saber fazer manutenção, saber acampar e estar preparada. Não é fácil”, afirma.

Superação

Além disso, a jornada representa uma superação pessoal. Renato começou a pedalar com mais intensidade há cerca de dois anos e ampliou os desafios gradualmente. “Eu comecei com distâncias menores, depois fui aumentando. Hoje eu quero ir mais longe”, conta.

Por fim, o capixaba revela que o projeto vai além das fronteiras brasileiras. Ele pretende expandir o trajeto para outros países da América do Sul. “Eu quero conhecer todos os países da América do Sul”, afirma. Apesar das dificuldades, ele mantém o foco. “Não é fácil, mas é isso que eu quero pra minha vida”, conclui.