ES está entre os 10 estados mais competitivos do Brasil

O Espírito Santo aparece na 7ª colocação nacional no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, consolidando-se entre as unidades da federação com melhor desempenho em gestão pública e desenvolvimento. O levantamento, divulgado pelo Centro de Liderança Pública, analisa indicadores que medem a eficiência administrativa e a qualidade dos serviços oferecidos à população.

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O estudo compara os 27 estados brasileiros com base em critérios técnicos e atualizados. Com isso, o Espírito Santo mantém posição de destaque ao integrar o grupo dos dez estados mais competitivos do país. Esse resultado reforça a capacidade do estado de planejar políticas públicas e criar um ambiente favorável ao crescimento econômico e social.

Mas, afinal, o que significa competitividade no setor público? Diferentemente do conceito empresarial, não se trata de disputar espaço, mas sim da habilidade dos governos em estruturar ações que melhorem a vida da população. Ou seja, estados mais competitivos tendem a oferecer melhores serviços, atrair investimentos e estimular o desenvolvimento sustentável.

Além disso, a edição 2025 — a 14ª do ranking — reúne 100 indicadores organizados em 10 pilares estratégicos. Entre eles estão áreas fundamentais como Educação, Segurança Pública, Infraestrutura, Inovação, Sustentabilidade Ambiental e Eficiência da Máquina Pública. Esses critérios permitem uma análise ampla e detalhada da realidade de cada estado.

Dessa forma, ao alcançar a 7ª posição, o Espírito Santo demonstra equilíbrio entre gestão eficiente e políticas públicas consistentes. O resultado também indica um cenário positivo para novos investimentos e oportunidades, fortalecendo a economia capixaba e ampliando a qualidade de vida da população.