ES lidera gestão pública e avanço econômico no Brasil

O Espírito Santo conquistou a primeira colocação nacional em gestão pública e foi apontado como o estado que mais evoluiu na área econômica nos últimos três anos. Os dados fazem parte do Ranking de Competitividade dos Estados – Eleições 2026, divulgado nesta quarta-feira (06) pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

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O levantamento analisou o desempenho dos estados brasileiros entre 2023 e 2025, levando em consideração tanto os resultados atuais quanto a evolução registrada ao longo do período.

Na avaliação de desempenho atual, o Espírito Santo aparece na liderança da dimensão Gestão Pública, destacando-se pela eficiência administrativa, equilíbrio fiscal e melhoria contínua dos indicadores.

Já na análise que mede o ritmo de crescimento e evolução dos estados, o Espírito Santo ficou em primeiro lugar na dimensão Economia, sendo o ente federativo que mais avançou no período analisado. O resultado reflete indicadores positivos relacionados ao crescimento econômico, infraestrutura, inovação, capital humano e potencial de mercado.

O governador Ricardo Ferraço afirmou que o reconhecimento é resultado do planejamento e da responsabilidade na administração pública.

“Saímos da terceira posição em 2023 para a liderança nacional, com um trabalho baseado no equilíbrio fiscal e na eficiência administrativa. Esse resultado mostra que o modelo capixaba de gestão entrega resultados concretos para a população”, destacou o governador.

O secretário de Estado da Fazenda, Benicio Costa, ressaltou que o desempenho está ligado à disciplina fiscal e à solidez das contas públicas do Estado.

“O equilíbrio fiscal é fundamental para garantir uma gestão eficiente e sustentável. Isso fortalece o ambiente de negócios, atrai investimentos, gera empregos e amplia oportunidades para os capixabas”, afirmou.

Segundo o estudo do CLP, os indicadores de Gestão Pública consideram critérios como eficiência da máquina pública e responsabilidade fiscal. Já a dimensão Economia avalia fatores como infraestrutura, inovação, mercado e qualificação da mão de obra.