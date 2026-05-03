ES tem 64,3% de casa própria e se destaca no país

O Espírito Santo se destaca no cenário nacional por indicadores positivos em diferentes áreas. O estado registra 64,3% da população vivendo em imóveis próprios, índice próximo da média do Sudeste (64,4%) e acima de diversos estados brasileiros. Além disso, o desempenho reforça o acesso à moradia como um dos pontos relevantes no território capixaba.

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Ao mesmo tempo, o estado também apresenta bons resultados no mercado de trabalho. A taxa de desemprego ficou em 3,1% no primeiro semestre de 2025, uma das menores do Brasil. O índice está bem abaixo da média nacional, que fechou em 5,8%, considerada a menor da série histórica.

Outro dado que chama atenção é a avaliação da gestão pública. O ex-governador Renato Casagrande tem 61% de aprovação, segundo levantamento recente. O resultado coloca o Espírito Santo em posição de destaque também no cenário político.

No Brasil, cerca de 67% da população vive em imóveis próprios, o que representa aproximadamente 149 milhões de pessoas distribuídas em 53,1 milhões de domicílios. Desse total, 60,2% são imóveis já quitados, enquanto 6,8% ainda estão em processo de financiamento, conforme dados da PNAD Contínua de 2025.

Entre os estados, o Maranhão lidera com 80,5% da população com casa própria, seguido por Piauí (78,9%) e Amapá (76,1%). Por outro lado, o Distrito Federal registra o menor índice, com 55,3%. Regionalmente, o Norte concentra o maior percentual de proprietários, com 72,3%, enquanto o Centro-Oeste apresenta o menor, com 60,0%.

Além disso, cerca de 23,8% dos domicílios no país são alugados, o que corresponde a aproximadamente 18,9 milhões de residências. Portanto, embora o Brasil apresente um cenário positivo no acesso à moradia, ainda existem desafios relacionados à distribuição regional e ao acesso à habitação.

Dessa forma, os dados mostram que o Espírito Santo reúne indicadores favoráveis em emprego, moradia e aprovação política, consolidando sua posição de destaque no país.

Os dados são da plataforma Brasil em Mapas