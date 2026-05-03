ES tem 64,3% de casa própria e se destaca no país
Espírito Santo tem 64,3% de casa própria, baixa taxa de desemprego e 61% de aprovação de Casagrande.
O Espírito Santo se destaca no cenário nacional por indicadores positivos em diferentes áreas. O estado registra 64,3% da população vivendo em imóveis próprios, índice próximo da média do Sudeste (64,4%) e acima de diversos estados brasileiros. Além disso, o desempenho reforça o acesso à moradia como um dos pontos relevantes no território capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao mesmo tempo, o estado também apresenta bons resultados no mercado de trabalho. A taxa de desemprego ficou em 3,1% no primeiro semestre de 2025, uma das menores do Brasil. O índice está bem abaixo da média nacional, que fechou em 5,8%, considerada a menor da série histórica.
Outro dado que chama atenção é a avaliação da gestão pública. O ex-governador Renato Casagrande tem 61% de aprovação, segundo levantamento recente. O resultado coloca o Espírito Santo em posição de destaque também no cenário político.
No Brasil, cerca de 67% da população vive em imóveis próprios, o que representa aproximadamente 149 milhões de pessoas distribuídas em 53,1 milhões de domicílios. Desse total, 60,2% são imóveis já quitados, enquanto 6,8% ainda estão em processo de financiamento, conforme dados da PNAD Contínua de 2025.
Entre os estados, o Maranhão lidera com 80,5% da população com casa própria, seguido por Piauí (78,9%) e Amapá (76,1%). Por outro lado, o Distrito Federal registra o menor índice, com 55,3%. Regionalmente, o Norte concentra o maior percentual de proprietários, com 72,3%, enquanto o Centro-Oeste apresenta o menor, com 60,0%.
Além disso, cerca de 23,8% dos domicílios no país são alugados, o que corresponde a aproximadamente 18,9 milhões de residências. Portanto, embora o Brasil apresente um cenário positivo no acesso à moradia, ainda existem desafios relacionados à distribuição regional e ao acesso à habitação.
Dessa forma, os dados mostram que o Espírito Santo reúne indicadores favoráveis em emprego, moradia e aprovação política, consolidando sua posição de destaque no país.
Os dados são da plataforma Brasil em Mapas
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726