ES tem uma das menores taxas de desemprego do Brasil
Espírito Santo registra 3,1% de desemprego e se destaca no Brasil, que atinge mínima histórica de 5,8% em 2025
O Brasil encerrou o primeiro semestre de 2025 com taxa de desemprego de 5,8%, a menor da série histórica. O índice representa cerca de 6,3 milhões de pessoas desocupadas. Nesse cenário, o Espírito Santo se destaca com uma das menores taxas do país, registrando 3,1%, bem abaixo da média nacional.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além disso, o desempenho capixaba coloca o estado entre os melhores resultados do Brasil, ao lado de Santa Catarina (2,2%), Rondônia (2,3%) e Mato Grosso (2,8%). Esses números indicam um cenário próximo ao pleno emprego em algumas regiões. Por outro lado, o contraste regional ainda é evidente. Pernambuco lidera com a maior taxa, de 10,4%, seguido pela Bahia, com 9,1%, e pelo Distrito Federal, com 8,7%.
Enquanto isso, São Paulo, o estado mais populoso do país, registrou 5,1%, também abaixo da média nacional. Já o Distrito Federal, além de apresentar índice elevado, aparece como a terceira unidade da federação com maior nível de desemprego.
Ao mesmo tempo, os dados reforçam a trajetória de queda do desemprego nos últimos anos. Em 2024, a taxa anual foi de 6,6%. Antes disso, o país enfrentava níveis mais altos, como os 11,8% registrados em 2019, após a crise econômica de 2015 e 2016, e os 9,6% em 2022, no período pós-pandemia.
Historicamente, o desemprego no Brasil variou conforme os ciclos econômicos. Em 2018, por exemplo, o índice chegou a 12,2%, um dos maiores da série recente. Desde então, houve recuo consistente, culminando no resultado atual, considerado o melhor já registrado.
Portanto, embora o país avance no mercado de trabalho, o destaque do Espírito Santo reforça a importância de políticas regionais eficazes. Ainda assim, especialistas apontam que o desafio agora é manter esse ritmo de queda e reduzir as desigualdades entre os estados.
Os dados são da plataforma Brasil em Mapas
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