Escritoras capixabas lançam oficinas gratuitas em Vitória
As atividades serão realizadas em turmas nos períodos da manhã e da tarde.
O projeto Entrelaçadas, idealizado pelas escritoras capixabas Regina Menezes Loureiro e Claudia Sabadini, inicia sua programação no próximo dia 2 de junho, com oficinas gratuitas de literatura e crochê na Casa Cultural Maria José Menezes, no Centro de Vitória. As atividades serão realizadas em turmas nos períodos da manhã e da tarde, voltadas prioritariamente para mulheres em situação de vulnerabilidade social da Grande Vitória.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Realizado pela Agência de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural (Adecult), com patrocínio da Vale, por meio da Lei Rouanet, o projeto utiliza a literatura e o artesanato como ferramentas de expressão e fortalecimento feminino.
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Segundo a escritora Regina Menezes Loureiro, coordenadora do projeto, a proposta nasce da necessidade de ampliar espaços de convivência e criação para mulheres por meio da cultura. “O Entrelaçadas foi pensado para unir formação, pertencimento e fortalecimento da autonomia feminina. Queremos oferecer um espaço de troca e crescimento, onde a literatura e o crochê sejam instrumentos de transformação pessoal e coletivo”, destaca.
As oficinas terão encontros semanais e já despertaram grande interesse do público nas primeiras inscrições. Para a representante da Adecult, Camila Malacarne, a procura reforça a importância de iniciativas culturais acessíveis e transformadoras. “As inscrições se esgotaram em poucos dias e isso mostra como existe uma demanda reprimida por espaços de convivência e aprendizado. O projeto chega justamente para preencher essa lacuna, fortalecendo vínculos e ampliando o acesso à cultura”, afirma.
Vozes Literárias abre programação do Arraiá da Barão
No sábado, dia 06 de junho, às 9h, o projeto realiza o Vozes Literárias, encontro gratuito que reunirá escritoras capixabas em uma manhã dedicada à literatura e à valorização da produção cultural feminina no Espírito Santo. O evento acontece na Casa Cultural Maria José Menezes e marca oficialmente a abertura da programação cultural do tradicional Arraiá da Barão, realizado na Rua Barão de Monjardim, no Centro Histórico de Vitória.
O encontro foi concebido como um espaço de diálogo e aproximação entre autoras e público leitor. “Queremos abrir as portas da Casa Cultural para fortalecer as conexões entre mulheres que escrevem, lêem e transformam a cultura capixaba todos os dias”, ressalta Regina Menezes Loureiro.
Após a programação literária, o Centro Histórico recebe o tradicional Arraiá da Barão, com quadrilhas, casamento na roça, comidas típicas, brincadeiras e atrações musicais, fortalecendo a ocupação cultural da região central de Vitória.
Entrelaçadas
Idealizado pelas escritoras capixabas Regina Menezes Loureiro e Claudia Sabadini, o Entrelaçadas é um projeto cultural realizado pela Agência de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural (Adecult), com patrocínio da Vale por meio da Lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo à Cultura).
A iniciativa promove formação literária e fortalecimento social de mulheres, especialmente em situação de vulnerabilidade, por meio da integração entre leitura, escrita e crochê. A proposta utiliza a literatura e o artesanato como ferramentas de expressão, acolhimento e construção de autonomia, criando espaços de troca, convivência e desenvolvimento pessoal.
Entre as ações previstas estão oficinas semanais de leitura, escrita e crochê, encontros mensais do Vozes Literárias e, ao final do projeto, a realização do Festival Literário Entrelaçadas. A primeira edição acontece na Casa Cultural Maria José Menezes, no Centro de Vitória, fortalecendo o acesso da comunidade às atividades culturais e formativas desenvolvidas pelo projeto.
Arraiá da Barão
Após a programação literária da manhã, o Centro Histórico de Vitória recebe o 8º Arraiá da Barão, tradicional festa junina realizada na Rua Barão de Monjardim, das 17h à meia-noite.
A programação contará com quadrilhas, casamento na roça, escolha do casal caipira, comidas típicas, brincadeiras e show ao vivo com Regis Ribeiro e Banda. O evento também terá participação da Escola de Samba Imperatriz do Forte e apresentações das juninas Arraiá É Babado e Arraiá Flor de Liz.
Serviço
Oficinas Projeto Entrelaçadas
- Início: 02 de junho (terça)
- Local: Casa Cultural Maria José Menezes
- Turmas: manhã e tarde
- Vozes Literárias – Projeto Entrelaçadas
- Data: 06 de junho (sábado)
- Horário: 9h
- Local: Casa Cultural Maria José Menezes – Rua Barão de Monjardim, 66, Centro de Vitória
- Entrada gratuita
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