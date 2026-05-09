Espetáculo Bumba Meu Boi chega a Iúna com entrada gratuita

O município de Iúna recebe o espetáculo teatral “Bumba Meu Boi”, que promete emocionar o público com uma história inspirada no folclore brasileiro. A apresentação valoriza a cultura popular e destaca tradições que atravessam gerações.

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A programação começa às 17h, na Escola Padre Afonso, em Pequiá. Nesse momento, o público participa de um bate-papo seguido da apresentação. Em seguida, às 20h, o espetáculo integra o Sarau Cultural, no Centro Multiuso.

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A peça traz personagens marcantes, como Chico e Catirina. Além disso, a narrativa mistura fé, humor e conflitos do cotidiano, criando uma experiência envolvente e acessível para todas as idades.

O espetáculo busca conectar passado e presente por meio da arte. Dessa forma, reforça a importância das manifestações culturais brasileiras e amplia o acesso à cultura no interior do estado.

A iniciativa é gratuita e aberta ao público. Portanto, a organização convida moradores e visitantes a participarem e levarem toda a família.

O projeto conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, com financiamento do Ministério da Cultura. Assim, a ação fortalece a produção cultural e incentiva a valorização das tradições populares.