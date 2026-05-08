Palhaçaria capixaba representa o ES em festival na Argentina
O evento reúne artistas de diferentes países e se consolidou como um importante espaço de intercâmbio cultural e circulação artística.
A Cia de Circo-Teatro The Palhaços vai representar o Espírito Santo no XXI Festival Internacional de Artes Escénicas Bahía Teatro 2026, realizado entre este sábado (9) e 17 de maio, em Bahía Blanca. O evento reúne artistas de diferentes países e se consolidou como um importante espaço de intercâmbio cultural e circulação artística.
Com atuação voltada para a palhaçaria, o teatro físico e ações de humanização, a companhia capixaba amplia, sobretudo, sua presença internacional. Além disso, o convite fortalece o trabalho desenvolvido pelo grupo em hospitais, espaços públicos e projetos culturais.
A viagem acontece por meio do Edital nº 01/2026 – Circulação e Intercâmbio, promovido pela Secretaria da Cultura do Espírito Santo, com recursos do Funcultura. Assim, o grupo apresenta ao público argentino um espetáculo autoral de palhaçaria humanitária, que une humor, escuta e acolhimento para criar conexão social.
A artista Mirelle Simões de Aguiar destacou a importância da experiência internacional para o fortalecimento artístico da companhia.
“Estar em um festival internacional como o Bahía Teatro é abrir caminhos para o diálogo entre culturas, é compartilhar o riso como linguagem universal e aprender com outras formas de fazer arte no mundo”, afirmou.
Já o artista Alex Ribeiro ressaltou o impacto da participação para a valorização da cultura produzida no Espírito Santo.
“Levar a palhaçaria que a gente constrói aqui no Estado para fora do Brasil é uma forma de mostrar a potência da nossa cultura. É sobre representar o nosso território, nossas histórias e nossa forma de fazer arte, ao mesmo tempo em que a gente se abre para aprender com o mundo”, declarou.
