Espírito Santo alcança 11º lugar em avanço na educação
Espírito Santo ficou em 11º lugar no ranking nacional de evolução dos indicadores de educação entre 2023 e 2025.
O Espírito Santo alcançou a 11ª colocação no ranking nacional de evolução do pilar de Educação, segundo levantamento que avalia o desempenho dos estados brasileiros entre os anos de 2023 e 2025.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O estudo considera o avanço de cada unidade federativa em relação aos próprios indicadores educacionais, apontando onde houve maior crescimento no período analisado.
De acordo com o Centro de Liderança Pública, com o resultado, o Espírito Santo aparece entre os estados que registraram evolução nos indicadores ligados à educação, reforçando avanços em áreas estratégicas do setor.
Os dados fazem parte do Ranking de Competitividade dos Estados, plataforma que monitora o desempenho das unidades federativas em diferentes pilares de desenvolvimento.
Além do ranking atual, o levantamento também permite acompanhar a trajetória das posições ocupadas pelos estados ao longo dos últimos três anos, mostrando a evolução registrada entre 2023 e 2025.
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