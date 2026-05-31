Economia

Espírito Santo alcança 7º lugar em solidez fiscal no Brasil

Espírito Santo ficou em 7º lugar no ranking nacional de evolução em solidez fiscal entre 2023 e 2025.

Terceira Ponte Espírito-Santo
Foto: divulgação

O Espírito Santo conquistou a 7ª colocação nacional no ranking de evolução do pilar de Solidez Fiscal, segundo levantamento divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O estudo analisa como os estados brasileiros evoluíram entre 2023 e 2025 em relação aos próprios indicadores fiscais, destacando aqueles que apresentaram maior avanço no período.

Com o resultado, o Espírito Santo aparece entre os estados com melhor desempenho na área fiscal, reforçando indicadores ligados ao equilíbrio das contas públicas, capacidade de gestão financeira e sustentabilidade econômica.

Os dados integram o Ranking de Competitividade dos Estados, plataforma que acompanha o desempenho das unidades federativas em diferentes pilares estratégicos da administração pública.

Além da classificação atual, o levantamento permite acompanhar a trajetória dos estados ao longo dos últimos três anos, mostrando a evolução registrada entre 2023 e 2025.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

Assuntos:

EconomiaEspírito SantoNota Fiscal

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por