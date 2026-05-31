Espírito Santo alcança 7º lugar em solidez fiscal no Brasil
Espírito Santo ficou em 7º lugar no ranking nacional de evolução em solidez fiscal entre 2023 e 2025.
O Espírito Santo conquistou a 7ª colocação nacional no ranking de evolução do pilar de Solidez Fiscal, segundo levantamento divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O estudo analisa como os estados brasileiros evoluíram entre 2023 e 2025 em relação aos próprios indicadores fiscais, destacando aqueles que apresentaram maior avanço no período.
Com o resultado, o Espírito Santo aparece entre os estados com melhor desempenho na área fiscal, reforçando indicadores ligados ao equilíbrio das contas públicas, capacidade de gestão financeira e sustentabilidade econômica.
Os dados integram o Ranking de Competitividade dos Estados, plataforma que acompanha o desempenho das unidades federativas em diferentes pilares estratégicos da administração pública.
Além da classificação atual, o levantamento permite acompanhar a trajetória dos estados ao longo dos últimos três anos, mostrando a evolução registrada entre 2023 e 2025.
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