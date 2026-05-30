Espírito Santo avança e alcança 4º lugar em sustentabilidade social
Espírito Santo alcançou o 4º lugar em evolução no pilar de Sustentabilidade Social em ranking nacional.
O Espírito Santo conquistou destaque nacional ao alcançar o 4º lugar no ranking de evolução do pilar de Sustentabilidade Social entre os estados brasileiros. O levantamento considera o avanço registrado pelas unidades federativas nos últimos três anos, entre 2023 e 2025.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com O Centro de Liderança Pública, o recorte avalia a evolução de cada estado em relação aos próprios indicadores sociais, apontando onde houve maior desenvolvimento ao longo do período analisado.
Com o resultado, o Espírito Santo aparece entre os estados que mais avançaram em áreas ligadas à sustentabilidade social, reforçando indicadores relacionados à qualidade de vida, desenvolvimento humano e políticas públicas.
Os dados fazem parte do Ranking de Competitividade dos Estados, estudo que acompanha diferentes indicadores estratégicos do país e monitora o desempenho das unidades federativas em diversos pilares.
A plataforma também disponibiliza a trajetória completa das posições ocupadas pelos estados entre 2023 e 2025, permitindo acompanhar a evolução de cada região ao longo dos últimos anos.
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