Espírito Santo fica em 15º em eficiência da máquina pública

O Espírito Santo alcançou a 15ª colocação nacional no ranking de evolução do pilar de Eficiência da Máquina Pública, segundo levantamento divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

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O estudo analisa o avanço dos estados brasileiros entre 2023 e 2025 em relação aos próprios indicadores de gestão pública, identificando onde houve maior evolução no período.

Com o resultado, o Espírito Santo aparece entre os estados que apresentaram crescimento em indicadores ligados à eficiência administrativa, capacidade de gestão e desempenho da estrutura pública.

Os dados fazem parte do Ranking de Competitividade dos Estados, plataforma que acompanha o desempenho das unidades federativas em diferentes áreas estratégicas da administração pública.

Além da classificação atual, o levantamento também permite acompanhar a trajetória dos estados ao longo dos últimos três anos, mostrando a evolução registrada entre 2023 e 2025.