Espírito Santo lidera avanço econômico no Brasil, aponta estudo 

O caderno “Eleições 2026 – Economia”, elaborado pela Centro de Liderança Pública (CLP), aponta o Espírito Santo como um dos estados que mais evoluíram nos indicadores econômicos do país entre 2023 e 2025. O levantamento destaca o Estado ao lado da Paraíba e de Sergipe entre os maiores avanços recentes na dimensão Economia.

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Ranking – Dimensão Economia (2023-2025)

Espírito Santo – ES

1ª colocação no ranking

Nota média na variação: 51,91

Bahia – BA

2ª colocação no ranking

Nota média na variação: 48,52

Paraíba – PB

3ª colocação no ranking

Nota média na variação: 48,48

Mato Grosso – MT

4ª colocação no ranking

Nota média na variação: 47,58

Piauí – PI

5ª colocação no ranking

Nota média na variação: 47,48

De acordo com o estudo, embora estados como São Paulo, Santa Catarina e Paraná ainda liderem o ranking nacional em nível econômico consolidado, o Espírito Santo se sobressai pelo ritmo acelerado de crescimento registrado no período analisado.

O relatório classifica o Espírito Santo como o “principal destaque recente” na análise de dispersão econômica, por conseguir reunir crescimento elevado, melhora em diversos indicadores e desempenho final competitivo. Segundo o CLP, o Estado está entre os poucos do país que conseguiram combinar simultaneamente alto crescimento e elevado nível de desempenho econômico.

A análise considera indicadores relacionados a capital humano, infraestrutura, inovação e potencial de mercado. Na avaliação do instituto, o Espírito Santo vem ampliando sua competitividade e reduzindo a distância em relação aos estados tradicionalmente mais fortes das regiões Sul e Sudeste.

O documento também ressalta que economias já consolidadas, como as de São Paulo e Santa Catarina, apresentaram maior estabilidade no período, enquanto o Espírito Santo demonstrou um comportamento mais dinâmico no triênio analisado, com avanço acelerado em diferentes áreas da economia.