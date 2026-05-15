Espírito Santo lidera avanço econômico no Brasil, aponta estudo
O levantamento destaca o Estado ao lado da Paraíba e de Sergipe entre os maiores avanços recentes na dimensão Economia.
O caderno “Eleições 2026 – Economia”, elaborado pela Centro de Liderança Pública (CLP), aponta o Espírito Santo como um dos estados que mais evoluíram nos indicadores econômicos do país entre 2023 e 2025. O levantamento destaca o Estado ao lado da Paraíba e de Sergipe entre os maiores avanços recentes na dimensão Economia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ranking – Dimensão Economia (2023-2025)
- Espírito Santo – ES
- 1ª colocação no ranking
- Nota média na variação: 51,91
- Bahia – BA
- 2ª colocação no ranking
- Nota média na variação: 48,52
- Paraíba – PB
- 3ª colocação no ranking
- Nota média na variação: 48,48
- Mato Grosso – MT
- 4ª colocação no ranking
- Nota média na variação: 47,58
- Piauí – PI
- 5ª colocação no ranking
- Nota média na variação: 47,48
De acordo com o estudo, embora estados como São Paulo, Santa Catarina e Paraná ainda liderem o ranking nacional em nível econômico consolidado, o Espírito Santo se sobressai pelo ritmo acelerado de crescimento registrado no período analisado.
O relatório classifica o Espírito Santo como o “principal destaque recente” na análise de dispersão econômica, por conseguir reunir crescimento elevado, melhora em diversos indicadores e desempenho final competitivo. Segundo o CLP, o Estado está entre os poucos do país que conseguiram combinar simultaneamente alto crescimento e elevado nível de desempenho econômico.
A análise considera indicadores relacionados a capital humano, infraestrutura, inovação e potencial de mercado. Na avaliação do instituto, o Espírito Santo vem ampliando sua competitividade e reduzindo a distância em relação aos estados tradicionalmente mais fortes das regiões Sul e Sudeste.
O documento também ressalta que economias já consolidadas, como as de São Paulo e Santa Catarina, apresentaram maior estabilidade no período, enquanto o Espírito Santo demonstrou um comportamento mais dinâmico no triênio analisado, com avanço acelerado em diferentes áreas da economia.
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