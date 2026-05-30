Espírito Santo lidera avanço em potencial de mercado no Brasil

O Espírito Santo alcançou o 1º lugar nacional no ranking de evolução do pilar de Potencial de Mercado, segundo levantamento divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP).

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O estudo analisa como os estados brasileiros evoluíram entre 2023 e 2025 em relação aos próprios indicadores econômicos e de mercado, destacando aqueles que registraram maior avanço no período.

Com o resultado, o Espírito Santo aparece como o estado que mais evoluiu no país no indicador de Potencial de Mercado, reforçando o desempenho econômico capixaba e o fortalecimento do ambiente de negócios.

O ranking integra o estudo de competitividade dos estados brasileiros realizado pelo CLP, que monitora diferentes pilares estratégicos ligados ao desenvolvimento econômico, gestão pública e qualidade de vida.

O levantamento também permite acompanhar a trajetória das posições ocupadas pelos estados ao longo dos últimos três anos, mostrando a evolução registrada entre 2023 e 2025.

O desempenho do Espírito Santo reforça a posição do estado entre os destaques nacionais em competitividade e desenvolvimento econômico, além de evidenciar o avanço de indicadores ligados à capacidade de consumo, crescimento e atração de investimentos.