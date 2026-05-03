Espírito Santo lidera ranking nacional da Regra de Ouro fiscal

O Espírito Santo conquistou o 1º lugar no ranking nacional da Regra de Ouro fiscal, indicador que integra o Ranking de Competitividade dos Estados 2025. O resultado coloca o estado como referência em equilíbrio das contas públicas e reforça sua capacidade de gestão responsável dos recursos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O levantamento, elaborado pelo Centro de Liderança Pública, avalia a saúde fiscal dos estados com base em critérios técnicos. No caso da Regra de Ouro, o indicador considera a diferença entre as despesas de capital empenhadas e a receita proveniente de operações de crédito, dividida pela receita corrente líquida. Quanto maior o percentual, maior a capacidade fiscal do estado — e o Espírito Santo aparece na liderança nacional nesse quesito.

De acordo com o Tesouro Nacional, a chamada Regra de Ouro corresponde a um conjunto de normas que impede que governos contraiam dívidas em volume superior aos investimentos realizados. Em outras palavras, o estado não pode se endividar para cobrir despesas correntes, o que garante maior responsabilidade fiscal e sustentabilidade financeira.

Além disso, a verificação do cumprimento dessa regra ocorre ao final de cada exercício fiscal, entre janeiro e dezembro. Esse acompanhamento permite avaliar, com precisão, se os estados mantêm o equilíbrio entre receitas e despesas ao longo do ano.

Dentro do Ranking de Competitividade dos Estados, o indicador ganha destaque por evidenciar quais unidades da federação apresentam maior solidez fiscal. No mapa divulgado pelo estudo, os estados mais bem posicionados aparecem com cores mais intensas, indicando melhor desempenho.

Dessa forma, ao alcançar a primeira colocação, o Espírito Santo demonstra não apenas controle das contas públicas, mas também um ambiente mais seguro para investimentos. O resultado fortalece a confiança na gestão estadual e amplia as perspectivas de desenvolvimento econômico sustentável.