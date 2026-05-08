Espírito Santo lidera ranking nacional de inadimplência

O Brasil chegou ao mês de março de 2026 com um cenário preocupante na economia: cerca de 82,8 milhões de brasileiros adultos estão inadimplentes, o equivalente a 50,5% da população acima de 18 anos. Na prática, um em cada dois adultos no país possui dívidas em atraso.

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Os dados foram divulgados pelo perfil especializado Brasil em Mapas, com base em levantamentos sobre inadimplência nacional. O total das dívidas ultrapassa R$ 557 bilhões, distribuídos em mais de 338 milhões de contas negativadas em todo o país.

O Espírito Santo aparece entre os estados com a situação mais crítica do Brasil. Segundo o levantamento, cerca de 65% da população adulta capixaba está inadimplente, índice que coloca o Estado na liderança nacional ao lado do Amapá.

Na sequência aparecem o Distrito Federal, com 62,8%, e o Amazonas, com 60,1% da população adulta com contas em atraso.

Na outra ponta do ranking, Santa Catarina (40,5%) e Piauí (41,2%) registram os menores índices de inadimplência do país, embora os números ainda sejam considerados elevados.

Em números absolutos, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro concentram a maior quantidade de inadimplentes, reflexo do tamanho populacional e da atividade econômica desses estados.

O levantamento também aponta que as regiões Sudeste e Centro-Oeste apresentam os maiores índices proporcionais de inadimplência, com cerca de 56,6% e 55,7%, respectivamente. Já a Região Sul possui o menor percentual nacional, com aproximadamente 44,1%.

Espírito Santo registra maior crescimento da inadimplência

Os dados mostram ainda que o avanço da inadimplência no Brasil vem crescendo nos últimos anos. Em 2015, o país contabilizava cerca de 57 milhões de inadimplentes. Em 2019, esse número subiu para 63 milhões. Já em 2022, eram 69,4 milhões de brasileiros endividados.

Agora, em 2026, o total chegou a 82,8 milhões.

Entre os estados, o Espírito Santo registrou o maior crescimento proporcional da inadimplência desde 2022, com alta de 66,1%. Também aparecem entre os maiores aumentos o Amapá (+27,4%), Mato Grosso do Sul (+26,8%) e Distrito Federal (+24,1%).

Por outro lado, Acre (+7,5%), Goiás (+7,8%), Minas Gerais (+8,6%) e Pará (+9,6%) tiveram os menores avanços no período.

Especialistas apontam que fatores como expansão do crédito, aumento do consumo, juros elevados, inflação e uso intenso do cartão de crédito e do crédito rotativo contribuíram para o aumento das dívidas no país.

O cenário reforça que a inadimplência deixou de ser um problema pontual e passou a representar um fenômeno estrutural na economia brasileira.