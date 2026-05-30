Estado reforça combate à violência contra a mulher com novas viaturas da PM

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, realizou, nesta sexta-feira (29), a entrega de 13 novas viaturas à Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Os veículos serão destinados à Companhia Independente de Prevenção à Violência Doméstica e Proteção da Mulher (CIMU), fortalecendo as ações de proteção às mulheres e ampliando a capacidade de atendimento especializado em todas as regiões do Estado.

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“Seguimos estruturando, fortalecendo e dando os meios para que nossa Companhia Independente de Proteção às Mulheres cumpra seu papel, que é combater esse crime covarde. Com novos equipamentos, temos mais eficiência na resposta que precisamos dar à sociedade, que é acabar com a violência contra a mulher. Vamos seguir fazendo investimentos concretos e robustos, trabalhando por um Espírito Santo cada vez mais seguro”, afirmou o governador Ricardo Ferraço.

O investimento total na aquisição dos veículos é de R$ 3,75 milhões, com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública destinados ao Governo do Estado.

As novas viaturas foram selecionadas por sua capacidade de operação em diferentes tipos de terreno, incluindo áreas rurais e localidades com condições mais complexas de acesso. A medida amplia a capacidade de pronta resposta da Corporação em ocorrências policiais, ações preventivas, visitas tranquilizadoras e atendimentos especializados voltados à proteção das mulheres.

A incorporação dos veículos fortalece a atuação da Polícia Militar em todo o território capixaba, garantindo mais agilidade e eficiência no atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar, especialmente em municípios do interior e em regiões mais afastadas dos grandes centros urbanos.

“O enfrentamento à violência contra a mulher exige estrutura adequada, presença do Estado e capacidade de resposta rápida. Com essas novas viaturas, ampliamos as condições de trabalho da CIMU e fortalecemos uma política pública fundamental para garantir proteção, acolhimento e segurança às mulheres capixabas”, destacou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Ríodo Rubim.

Os veículos, modelo Trailblazer, possuem motorização robusta, câmbio automático, elevada altura em relação ao solo e capacidade para atuação em terrenos acidentados. Também contam com amplo espaço interno para transporte de equipamentos, efetivo policial e acolhimento de vítimas, além de grafismo na cor lilás, simbolizando a atuação especializada da unidade no enfrentamento à violência contra a mulher.

A comandante da Companhia Independente de Prevenção à Violência Doméstica e Proteção da Mulher (CIMU), major Jaqueline Pandolfi, ressaltou a importância do investimento para a ampliação do atendimento especializado. “O objetivo principal é ampliar a capacidade de pronta resposta da CIMU fora dos grandes centros urbanos, garantindo que mulheres em situação de vulnerabilidade em todo o território capixaba recebam assistência especializada com agilidade”, disse.

A modernização da frota integra os investimentos realizados pelo Governo do Estado para o fortalecimento da segurança pública e das políticas de proteção às mulheres, garantindo melhores condições de atuação para os policiais militares e ampliando a presença da rede de atendimento especializada em todas as regiões capixabas.