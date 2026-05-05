Cidades

Evento em Alegre debate impactos da reforma tributária

Evento da Semana do MEI acontece no dia 5 de maio e apresenta impactos práticos da reforma tributária para empresas

reforma tributária
Foto: Manific

A Prefeitura de Alegre irá promover uma palestra sobre reforma tributária durante a Semana do MEI. O evento busca orientar empreendedores sobre as mudanças no sistema fiscal.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Inicialmente, o encontro acontece no dia 5 de maio, às 19h, na ACISA. A programação apresenta os principais impactos da reforma tributária no dia a dia das empresas.

Leia também: Defesa Civil: Alegre abre cadastro para voluntários

A palestra será conduzida por uma especialista em contabilidade e gestão. Dessa forma, os participantes terão acesso a informações práticas e atualizadas sobre o tema.

Durante o evento, a profissional explicará como as mudanças afetam diretamente os negócios. Ao mesmo tempo, ela indicará caminhos para adaptação e planejamento estratégico.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Alegre

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por