Evento em Alegre debate impactos da reforma tributária
Evento da Semana do MEI acontece no dia 5 de maio e apresenta impactos práticos da reforma tributária para empresas
A Prefeitura de Alegre irá promover uma palestra sobre reforma tributária durante a Semana do MEI. O evento busca orientar empreendedores sobre as mudanças no sistema fiscal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Inicialmente, o encontro acontece no dia 5 de maio, às 19h, na ACISA. A programação apresenta os principais impactos da reforma tributária no dia a dia das empresas.
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A palestra será conduzida por uma especialista em contabilidade e gestão. Dessa forma, os participantes terão acesso a informações práticas e atualizadas sobre o tema.
Durante o evento, a profissional explicará como as mudanças afetam diretamente os negócios. Ao mesmo tempo, ela indicará caminhos para adaptação e planejamento estratégico.
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