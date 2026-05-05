Evento em Alegre debate impactos da reforma tributária

A Prefeitura de Alegre irá promover uma palestra sobre reforma tributária durante a Semana do MEI. O evento busca orientar empreendedores sobre as mudanças no sistema fiscal.

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Inicialmente, o encontro acontece no dia 5 de maio, às 19h, na ACISA. A programação apresenta os principais impactos da reforma tributária no dia a dia das empresas.

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A palestra será conduzida por uma especialista em contabilidade e gestão. Dessa forma, os participantes terão acesso a informações práticas e atualizadas sobre o tema.

Durante o evento, a profissional explicará como as mudanças afetam diretamente os negócios. Ao mesmo tempo, ela indicará caminhos para adaptação e planejamento estratégico.