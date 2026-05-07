Exército e Esquadrão Antibombas são acionados após granada ser encontrada em Alegre

Uma granada foi encontrada em Alegre nesta quinta-feira (7). PM, Exército Brasileiro e Esquadrão Antibombas atuam na ocorrência.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Uma granada, aparentemente de morteiro, foi encontrada nesta quinta-feira (7) no município de Alegre, na Região do Caparaó. A localização do explosivo mobilizou equipes da Polícia Militar, do Exército Brasileiro e do Esquadrão Antibombas.

Após a descoberta do artefato, a área foi isolada pela Polícia Militar para garantir a segurança da população e evitar qualquer risco de explosão ou acidentes.

O Esquadrão Antibombas da PM foi acionado e segue para o município, onde realizará os procedimentos técnicos necessários para a retirada e neutralização do explosivo.

A corporação orientou que moradores e curiosos não se aproximem da área isolada até a conclusão da operação.

