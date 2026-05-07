Exército e Esquadrão Antibombas são acionados após granada ser encontrada em Alegre
Uma granada foi encontrada em Alegre nesta quinta-feira (7). PM, Exército Brasileiro e Esquadrão Antibombas atuam na ocorrência.
Uma granada, aparentemente de morteiro, foi encontrada nesta quinta-feira (7) no município de Alegre, na Região do Caparaó. A localização do explosivo mobilizou equipes da Polícia Militar, do Exército Brasileiro e do Esquadrão Antibombas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Após a descoberta do artefato, a área foi isolada pela Polícia Militar para garantir a segurança da população e evitar qualquer risco de explosão ou acidentes.
Leia também: Motociclista morre em grave acidente na ES-488 em Cachoeiro
O Esquadrão Antibombas da PM foi acionado e segue para o município, onde realizará os procedimentos técnicos necessários para a retirada e neutralização do explosivo.
A corporação orientou que moradores e curiosos não se aproximem da área isolada até a conclusão da operação.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726