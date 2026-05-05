Explosão em alojamento deixa quatro feridos durante colheita de café no ES

Quatro trabalhadores rurais ficaram gravemente feridos após uma explosão seguida de incêndio atingir um alojamento na madrugada desta segunda-feira (05), no município de Vila Valério, no Norte do Estado. As vítimas estavam na cidade para atuar na colheita de café.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

De acordo com as primeiras informações, o incidente ocorreu por volta das 5h. As circunstâncias e as causas da explosão ainda não foram esclarecidas.

Leia também: Mulher sofre queimaduras graves após ataque de marido em Marataízes

O NOTAER foi acionado e enviou duas aeronaves — Harpia 06 e Harpia 09 — para o resgate das vítimas. Os quatro trabalhadores sofreram queimaduras entre 30% e 50% da superfície corporal, incluindo lesões no rosto.

Devido à gravidade dos ferimentos, todos precisaram ser intubados ainda durante o atendimento de emergência e foram encaminhados para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, unidade referência no tratamento de queimados no Estado.

As vítimas permanecem sob cuidados intensivos, e o caso deve ser investigado para apurar as causas da explosão.