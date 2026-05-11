Exposição na Ales destaca quase dois séculos de história

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo vai apresentar ao público, no próximo dia 26 de maio, a exposição “Caminhos da Cidadania”. A iniciativa celebra os 190 anos do parlamento capixaba e reforça a preservação da memória institucional do Estado.

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A mostra reúne documentos, fotografias e registros históricos que retratam a trajetória da Assembleia Legislativa desde 1835. Além disso, o projeto revisita debates, decisões e contextos que marcaram a construção da cidadania e da democracia no Espírito Santo ao longo de quase dois séculos.

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Entre os conteúdos apresentados, o público poderá conhecer as diferentes sedes ocupadas pela Assembleia ao longo dos anos, perfis de deputados que marcaram época, registros de sessões plenárias e informações sobre a evolução dos meios de transporte no Estado.

O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, destacou que a exposição representa um trabalho inédito de pesquisa sobre a própria instituição. Segundo ele, a iniciativa mostra, com base em fontes primárias, como a Casa esteve presente nos principais debates do Espírito Santo, incluindo saúde, educação, transporte e outros temas relevantes de cada período histórico.

O conteúdo da exposição surgiu de um convênio entre a Assembleia Legislativa e a Universidade Federal do Espírito Santo. As historiadoras Adriana Campos e Kátia Sausen da Motta coordenaram a pesquisa por meio do Laboratório de História, Poder e Linguagens da Ufes. Já a coordenação de conteúdo ficou sob responsabilidade do professor João Gualbero Moreira Vasconcellos.

Memória capixaba

O trabalho organizou e sistematizou o acervo histórico entre 1829 e 1930. Contudo, a pesquisa também ampliou a investigação até a Constituinte de 1989, fortalecendo o acesso à memória pública capixaba.

A historiadora Adriana Campos afirmou que o levantamento revelou descobertas inéditas. Segundo ela, a equipe identificou sedes da Assembleia que não apareciam nos registros oficiais. Além disso, os pesquisadores catalogaram cerca de 856 parlamentares que passaram pela Casa desde 1835, incluindo deputados do período provincial, do congresso estadual e da fase republicana.

A curadoria da exposição ficará sob responsabilidade de Ronaldo Barbosa, artista e designer capixaba com mais de 50 anos de carreira e reconhecimento nacional. Ele também destacou a participação de sete artistas contemporâneos convidados para integrar a mostra.

O curador Ronaldo Barbosa explicou que o projeto cria um diálogo entre passado e presente, além de aproximar o público da arte contemporânea e da educação democrática. Segundo ele, a proposta também permitirá que jovens conheçam melhor a história do Legislativo e os valores ligados à democracia.