Espírito Santo lidera ranking de conectividade nas escolas estaduais

O Espírito Santo passou a liderar o ranking nacional do Indicador Escolas Conectadas (Inec), do Governo Federal, ao alcançar 91,7% das escolas estaduais dentro dos parâmetros adequados de conectividade. Assim, o levantamento aponta que a Rede Pública Estadual possui 352 unidades conectadas entre as 384 escolas avaliadas no Estado.

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O indicador monitora as condições de acesso à internet nas redes públicas de ensino em todo o país. Além disso, a análise considera critérios como velocidade da conexão, cobertura Wi-Fi e quantidade de Access Points (APs) disponíveis nas unidades escolares.

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Investimentos em infraestrutura

O resultado reflete os investimentos realizados pela Secretaria da Educação (Sedu) na modernização da infraestrutura tecnológica das escolas estaduais. Inicialmente, a pasta implantou redes Wi-Fi nas unidades. Atualmente, as escolas já operam com tecnologia 2,4 GHz e contam com planejamento de cobertura para reduzir áreas sem sinal e ampliar o acesso à internet nos ambientes educacionais.

Além disso, a Sedu trabalha para garantir que todas as escolas estaduais atinjam o parâmetro mínimo de 1 Mbps por aluno, conforme as diretrizes do Ministério da Educação (MEC). Para isso, a secretaria atualiza dados de conectividade, analisa a capacidade dos links disponíveis e adota medidas complementares para melhorar o atendimento nas unidades.

Expansão do WiFi e internet via satélite

A rede estadual também avança na expansão do Wi-Fi para a tecnologia 5,8 GHz. O planejamento prevê a instalação de um Access Point por sala de aula, medida que busca aumentar a estabilidade da conexão, reduzir interferências e melhorar o desempenho no uso simultâneo de plataformas digitais e recursos pedagógicos.

Outro projeto em andamento prevê a implantação de internet via satélite em 155 escolas estaduais. Desse modo, a iniciativa pretende ampliar a conectividade em regiões com limitações de infraestrutura terrestre e fortalecer o acesso digital em toda a rede.

O desempenho do Espírito Santo reforça as ações do Governo do Estado e da Sedu para ampliar o acesso às ferramentas digitais no ambiente escolar. Além disso, o resultado fortalece o uso da tecnologia no cotidiano de estudantes, professores e equipes pedagógicas.

A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (Enec), criada pelo Governo Federal, reúne políticas públicas voltadas à universalização da internet de qualidade nas escolas públicas de educação básica em todo o Brasil.