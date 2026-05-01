Família suspeita que advogado morto tentou pedir socorro e pede novas investigações
Corpo foi encontrado em área de mata após desaparecimento; parentes apontam possível pedido de socorro não atendido
A família do advogado Antônio Carlos Viegas de Freitas, de 27 anos, encontrado morto em uma área de mata em Vila Velha, cobra o aprofundamento das investigações. Parentes afirmam que há indícios de que ele possa ter tentado pedir ajuda antes de morrer, o que levanta dúvidas sobre possível falha no atendimento.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O jovem estava desaparecido desde domingo (26), após participar de uma festa rave na região de Jucu. O corpo foi localizado na quarta-feira (29), com auxílio de voluntários. A causa da morte ainda será definida por exames periciais.
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Segundo a defesa da família, há relatos de testemunhas e informações de que uma ligação teria sido feita para serviços de emergência, mas não há confirmação de atendimento. Além disso, o advogado foi visto caminhando nas proximidades da Rodovia do Sol antes de ser encontrado.
A Polícia Civil do Espírito Santo informou que o caso segue sob investigação. Já a Secretaria de Segurança Pública afirmou não ter localizado registros de chamadas no período citado. Enquanto a Secretaria de Saúde apura possível acionamento do Samu.
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