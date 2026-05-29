Feira do Empreendedor movimenta economia local em Alegre

A cidade de Alegre recebe, no próximo dia 6 de junho, mais uma edição da tradicional Feira do Empreendedor. O evento será realizado na Praça da Maçonaria e promete reunir moradores e visitantes em uma programação voltada para o fortalecimento da economia local, da cultura e do empreendedorismo.

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A feira foi criada para valorizar o trabalho de empreendedores, artesãos e produtores locais, oferecendo um espaço para divulgação e comercialização de produtos e serviços. Além disso, a iniciativa busca incentivar o desenvolvimento econômico do município por meio da geração de oportunidades para pequenos negócios.

Durante o evento, o público poderá aproveitar diversas opções de comidas e bebidas, além de conhecer trabalhos artesanais e atrações culturais. A programação também contará com atividades de entretenimento para toda a família.

Um dos destaques da edição será o show do cantor Marcos Tuim, que promete animar o público com música ao vivo ao longo da programação.

A expectativa é reunir pessoas de diferentes bairros da cidade em um ambiente de convivência, lazer e valorização dos talentos locais. A organização reforça o convite para que moradores e visitantes prestigiem os empreendedores que contribuem diariamente para movimentar a economia de Alegre.