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Feira dos Municípios 2026: confira atrações, horários e programação

O evento vai reunir representantes dos 78 municípios do Espírito Santo em uma programação diversificada, com apresentações culturais, atrações musicais, áreas temáticas e espaços dedicados à gastronomia regional.

Foto: Reprodução

A Feira dos Municípios 2026 já tem data marcada e promete transformar o Pavilhão de Carapina, na Serra, em um grande palco da cultura capixaba a partir desta quinta-feira (28) até o domingo (31).

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O evento vai reunir representantes dos 78 municípios do Espírito Santo em uma programação diversificada, com apresentações culturais, atrações musicais, áreas temáticas e espaços dedicados à gastronomia regional.

Com entrada gratuita, a feira é considerada um dos maiores eventos de valorização cultural e turística do Estado. A programação inclui estandes das diferentes regiões capixabas, permitindo ao público conhecer tradições, artesanato, culinária e potencialidades turísticas de cada município em um único espaço.

Além das atrações culturais, o evento contará com duas praças de alimentação exclusivas, oferecendo pratos típicos e experiências gastronômicas variadas. A estrutura também terá parque de diversão e mini fazendinha, ampliando as opções de entretenimento para toda a família durante os quatro dias de programação.

Confira a programação

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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Espírito Santo

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