Feira dos Municípios começa na próxima semana e celebra os sabores do Espírito Santo

A Feira dos Municípios 2026 promete transformar o Pavilhão de Carapina, na Serra, em uma grande vitrine dos sabores e da cultura capixabas. Entre os dias 28 e 31 de maio, o evento vai reunir restaurantes, cervejarias artesanais, manifestações culturais, atrações musicais e experiências que representam a diversidade do Espírito Santo de norte a sul.

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Um dos grandes destaques a cada edição é a área gastronômica, que contará com 21 restaurantes e 15 cervejarias artesanais, distribuídos entre os espaços internos e externos da feira. A proposta é proporcionar ao público uma verdadeira experiência pelos sabores, tradições e identidades culturais capixabas.

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Da culinária típica do litoral aos sabores das montanhas e do interior, os estabelecimentos selecionados representam diferentes regiões e influências que ajudam a construir a identidade gastronômica do estado.

Gastronomia que representa o Espírito Santo

Na área externa da feira, o público encontrará opções como Costelitos, Dinomania, Rock Massas, Empório Fiorotti, Oficina do Pastel, Capixaba Sim Senhor, Petiscaria do Jojo’s, Plaza Frango e Sensei Comida Oriental.

Já na área interna, a diversidade gastronômica ganha ainda mais força com restaurantes como Regina Maris, Empório Chef Bergson Rodrigues, Casa do Torresmo, Petisco das Meninas, Cantina das Nonnas, Casa Amarela, Cozinha Artesanal Vale do Emboque, Conceição da Barra Sabores, Restaurante do Gilson, Mercado Regional dos Vales e Café, Remanso Bistrô e Bate Papo.

A programação gastronômica também contará com aulas-show, apresentações culinárias e experiências que aproximam o público das histórias, tradições e ingredientes típicos de cada região do Espírito Santo.

Cervejarias artesanais reforçam diversidade capixaba

As cervejarias artesanais também terão espaço garantido na Feira dos Municípios 2026, fortalecendo um setor que cresce cada vez mais no Espírito Santo.

Participam desta edição: Arbalest Cervejaria, Cervejaria Alquimistas, Cervejaria Barba Ruiva, Cervejaria Bigstep, Cervejaria Else, Cervejaria Mestra, Cervejaria Moro, Cervejaria Panzert, Cervejaria Pedrabeer, Cervejaria Resenha Beer, Cervejaria Teresense, Cervejaria Trarko, Levit Cervejaria, Ronchi Beer e Tim Beer.

Os visitantes poderão experimentar diferentes estilos e sabores produzidos em diversas regiões capixabas, ampliando a experiência gastronômica do evento.

Muito além da gastronomia

Além dos sabores, a Feira dos Municípios 2026 reunirá os 78 municípios capixabas em uma programação que celebra cultura, turismo, economia e identidade regional.

O evento contará com mais de 40 manifestações culturais típicas e mais de 20 atrações musicais genuinamente capixabas, incluindo nomes como Casaca, Beto Kauê, Java Roots, Bruno Caliman, Odair de Paula e Mariana Coelho.

Os visitantes também poderão aproveitar espaços voltados para toda a família, como parque de diversões, mini-fazendinha, áreas de convivência, experiências culturais e apresentações itinerantes pelas ruas da feira.

Organizados por regiões turísticas, os municípios vão apresentar seus atrativos, tradições, produtos locais e potencialidades econômicas, transformando o evento em uma verdadeira viagem pelo Espírito Santo.

Informações

Feira dos Municípios 2026

28 a 31 de maio

Pavilhão de Carapina – Serra/ES

Entrada gratuita

Estacionamento pago

A Feira dos Municípios 2026 reúne os 78 municípios capixabas e contará com mais de 40 manifestações culturais e mais de 20 atrações musicais genuinamente capixabas, consolidando-se como a maior celebração da cultura, do turismo e da identidade do Espírito Santo.

Cervejarias

Arbalest Cervejaria

Cervejaria Alquimistas

Cervejaria Barba Ruiva

Cervejaria Bigstep

Cervejaria Else

Cervejaria Mestra

Cervejaria Moro

Cervejaria Panzert

Cervejaria Pedrabeer

Cervejaria Resenha Beer

Cervejaria Teresense

Cervejaria Trarko

Levit Cervejaria

Ronchi Beer

Tim Beer

Restaurantes – Área externa

Capixaba Sim Senhor

Costelitos

Dinomania

Empório Fiorotti

Oficina do Pastel

Petiscaria do Jojo’s

Plaza Frango

Rock Massas

Sensei Comida Oriental

Restaurantes – Área interna