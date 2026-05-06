Feira Pró-Genética amplia acesso a melhoramento de rebanhos no Sul do ES

O município de Bom Jesus do Norte, no Sul do Espírito Santo, recebeu nos dias 30 e 1º a 46ª edição da Feira de Touros Pró-Genética. O evento resultou na comercialização de 19 touros das raças Nelore, Guzerá e Brahman, reforçando o acesso dos produtores rurais à genética melhoradora e contribuindo para o avanço da pecuária de corte e leiteira na região.

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A iniciativa é promovida pela Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) em parceria com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), com apoio da Prefeitura de Bom Jesus do Norte. No Espírito Santo, o programa Pró-Genética é realizado desde 2009 e já soma 825 touros comercializados ao longo dos anos.

Genética de qualidade para o campo

Os animais ofertados são Puro de Origem (PO) e seguem rigorosos critérios técnicos, incluindo Registro Genealógico Definitivo (RGD), inspeção da ABCZ, exame andrológico aprovado, idade máxima de 42 meses e testes negativos para brucelose e tuberculose.

De acordo com o coordenador de Produção Animal do Incaper, Bernardo Lima, a feira tem papel fundamental na democratização do acesso à genética de qualidade. “O evento permite que produtores, especialmente os que enfrentam dificuldades para renovar seus rebanhos, tenham acesso a animais avaliados geneticamente com mais facilidade e menor custo de transporte”, afirmou.

Impacto na produtividade rural

O uso de touros melhoradores traz ganhos diretos para a pecuária. Na produção de leite, há avanços em fertilidade, precocidade, rusticidade e produtividade. Já na pecuária de corte, os resultados incluem maior peso ao desmame e melhor desempenho dos animais.

A feira atraiu compradores de diversos municípios capixabas e também de regiões do estado do Rio de Janeiro, ampliando o alcance da iniciativa.

Segundo o extensionista do Incaper em Bom Jesus do Norte, Guilherme Bessa, os 19 touros comercializados têm potencial para cobrir cerca de 665 vacas por ano. Com taxa média de prenhez de 80%, a estimativa é de aproximadamente 532 bezerros melhorados já na primeira safra, podendo ultrapassar 2,1 mil animais em quatro anos.

Ele destaca ainda o impacto econômico: bezerros filhos de touros PO podem ter ganho de 20 a 35 quilos no desmame, representando incremento de até R$ 420 por animal. Além disso, novilhas geneticamente melhoradas tendem a iniciar a reprodução mais cedo, entre 18 e 24 meses, reduzindo o ciclo produtivo.

Fortalecimento da pecuária capixaba

A Feira Pró-Genética integra um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento da pecuária no Espírito Santo, promovendo o melhoramento genético dos rebanhos e o aumento da produtividade e da renda no meio rural. A iniciativa faz parte do projeto Bovinocultura Sustentável, coordenado pelo Incaper.