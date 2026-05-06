Festa de Santa Rita movimenta comunidade em Cachoeiro

A Comunidade Santa Rita de Cássia, da Paróquia Sagrados Corações de Jesus e Maria, prepara os festejos em homenagem à padroeira no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim. A programação ocorre entre os dias 14 e 22 de maio.

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Durante nove dias, os fiéis participam da novena dedicada à santa das causas impossíveis. Em seguida, padres e diáconos convidados conduzem as celebrações, com apoio de diferentes comunidades.

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Entre os destaques, a Banda Fé Maior se apresenta no dia 16 de maio. Após a celebração e a coroação de Nossa Senhora, o público participa de um momento de louvor e evangelização com música.

No dia 17, a programação segue com um momento de louvor animado pela Banda São Miguel. Assim, a comunidade mantém o clima de fé e união entre os participantes.

O encerramento ocorre em 22 de maio, data dedicada à padroeira. A programação inclui procissão pelas ruas do bairro e missa presidida pelo pároco. Durante a celebração, os fiéis levam rosas para receber a bênção.

Além das atividades religiosas, a comunidade promove uma ação entre amigos para arrecadar recursos. O sorteio acontece após a missa de encerramento, com premiações em dinheiro e eletrodomésticos.

O coordenador paroquial da Pascom, Weliton Fernandes, destaca a importância do evento. Segundo ele, a festa fortalece a evangelização e incentiva a união da comunidade.

Por fim, a organização convida a população a participar. Dessa forma, a celebração reforça a fé, a convivência e o apoio aos projetos locais.