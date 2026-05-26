Festival da Colheita abre inscrições para expositores em Itapemirim
Evento em Itapemirim abriu inscrições para expositores da agroindústria e da praça de alimentação até o dia 5 de junho
As inscrições para expositores do Festival da Colheita de Itapemirim já estão abertas. O evento vai reunir produtores, sabores e tradições ligadas à produção rural do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a organização, as vagas disponíveis são destinadas a expositores da área de agroindústria e também para o setor da praça de alimentação. As inscrições seguem abertas até o dia 5 de junho.
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O festival será realizado na Praça Domingos José Martins, conhecida como Praça da Vila, em Itapemirim.
Segundo a divulgação do evento, a proposta é celebrar as raízes do campo, valorizar a produção rural e reunir sabores, saberes e tradições que fazem parte da história local.
A organização destaca ainda que o Festival da Colheita será um espaço de cultura, experiências e conexões, reforçando o trabalho, a dedicação e a identidade do povo do campo.
Os interessados podem acessar os links disponibilizados pela organização para realizar a inscrição nas áreas de praça de alimentação e agroindústria.
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