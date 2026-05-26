Encontro da Indústria 2026 destaca inovação e infraestrutura no ES

No Dia da Indústria, celebrado em 25 de maio, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES) reuniu lideranças empresariais, autoridades e representantes do setor produtivo no Encontro da Indústria 2026, realizado em Vitória. O evento debateu os desafios da competitividade diante das transformações tecnológicas, logísticas e econômicas em curso no país e no mundo.

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A programação foi marcada pelo lançamento de iniciativas estratégicas voltadas à competitividade do Espírito Santo, com destaque para as áreas de infraestrutura, com uma ferramenta inédita do OBSERVATÓRIO FINDES, e para uma nova fase da transformação digital da indústria capixaba, liderada pelo SENAI ES, FINDESLAB e o INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA.

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Durante seu discurso, o presidente da FINDES, Paulo Baraona, destacou o papel estratégico da indústria no desenvolvimento do Espírito Santo e reforçou a importância de preparar o Estado para os desafios da economia atual. Atualmente, o setor representa 28,5% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba, reúne mais de 21,4 mil empresas e é responsável por cerca de 280,2 mil empregos formais.

“Estamos preparando o Espírito Santo para competir em uma economia cada vez mais orientada por tecnologia, inteligência de dados e inovação. Esse é um movimento que passa por infraestrutura, transformação digital e pela capacidade de transformar informação em desenvolvimento e competitividade”, afirmou Baraona.

O principal destaque da apresentação foi o lançamento do Atlas da Infraestrutura, plataforma inédita desenvolvida pelo OBSERVATÓRIO FINDES. Baseada em geotecnologia, a ferramenta apresenta a rede logística nacional a partir do Espírito Santo, consolidando o Estado como hub estratégico para o país e apoiando a tomada de decisões de gestores públicos e investidores.

“Estamos abrindo um mundo de informações sobre infraestrutura, tudo isso com fácil acesso. Esse é um passo importante para auxiliar o desenvolvimento socioeconômico não apenas do Estado, mas de todo o país. O Atlas da Infraestrutura transforma dados em inteligência estratégica para converter desafios em oportunidades reais”, ressaltou o presidente da FINDES.

Baraona também anunciou uma nova fase da transformação digital da indústria capixaba, conduzida pela FINDES e pelo SENAI ES, por meio do FINDESLAB e do INSTITUTO SENAI DE TECNOLOGIA. A iniciativa contará com uma estrutura voltada ao processamento avançado de dados e ao desenvolvimento de soluções industriais baseadas em inteligência artificial, incluindo um supercomputador com capacidade para acelerar o treinamento de modelos de IA voltados à produtividade e à segurança do trabalhador.

Neste ano, além de homenagear lideranças que contribuem para o fortalecimento do setor produtivo, o evento também celebrou o Dia da Indústria.

“Cada um dos homenageados do Encontro da Indústria 2026 ajuda diariamente a construir o bom ambiente de negócios que temos no Estado. Hoje é dia de reconhecer o empenho dessas pessoas, e nada mais especial do que fazer isso no mesmo dia em que celebramos o Dia da Indústria, um setor fundamental para o desenvolvimento socioeconômico do país”, afirmou o presidente da FINDES.

Conexão entre lideranças

Realizado anualmente pela FINDES e pelo Centro da Indústria do Espírito Santo (CINDES), o Encontro da Indústria tem como objetivo fortalecer o diálogo entre indústria, poder público e sociedade, além de debater pautas estratégicas para o desenvolvimento econômico do Espírito Santo.

Durante o encontro, lideranças empresariais destacaram a importância da articulação institucional, da formação de novas lideranças e do fortalecimento do ambiente de negócios no Estado.

“O CINDES vive um momento de transformação, cada vez mais integrado à atuação estratégica da FINDES e conectado aos desafios do desenvolvimento do Espírito Santo. Nosso compromisso é fortalecer uma base empresarial alinhada, preparar novas lideranças e contribuir para um ambiente de negócios mais moderno, ágil, sustentável e competitivo. Conectamos a indústria aos diferentes segmentos do mercado porque acreditamos que o desenvolvimento se constrói de forma colaborativa. Os homenageados deste Encontro representam exatamente essa essência do associativismo e da liderança empresarial capixaba”, destacou a vice-presidente do CINDES, Sandra Kwak.

O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, ressaltou a importância estratégica da indústria para o desenvolvimento capixaba.

“Manifesto uma profunda gratidão à indústria capixaba. Um dos maiores ativos que temos no Espírito Santo é a força do nosso setor industrial, que gera oportunidades, desenvolvimento e crescimento em todas as regiões do Estado, especialmente em um momento de grandes transformações impulsionadas por tecnologia e inovação”, afirmou.

O deputado federal Da Vitória (PP) destacou a importância da articulação institucional para fortalecer o ambiente de negócios e impulsionar o desenvolvimento econômico.

“Estamos debatendo pautas estratégicas para o Espírito Santo e para o Brasil, como infraestrutura, produtividade e competitividade. O momento é de confiança, com um ambiente favorável para avançarmos no desenvolvimento do nosso Estado e do país”, afirmou.

Já a prefeita de Vitória e presidente emérita da FINDES, Cris Samorini, destacou o potencial da capital para apoiar o crescimento do setor produtivo.

“Vitória reúne ambiente favorável, capital humano qualificado e diálogo permanente para apoiar o desenvolvimento da indústria capixaba, especialmente nas agendas de inovação e tecnologia”, disse.

O procurador-geral de Justiça do MPES, Francisco Berdeal, agradeceu o convite da FINDES e parabenizou os homenageados do Encontro da Indústria 2026 pela contribuição ao desenvolvimento do Espírito Santo.

Homenagem e reconhecimento

Como parte das celebrações do Dia da Indústria, o encontro homenageou lideranças empresariais e sindicais que contribuem para o fortalecimento da indústria e do desenvolvimento do Espírito Santo.

Receberam as Medalhas do Mérito: o conselheiro vice-presidente da FINDES e presidente do Conselho de Administração do Grupo Estel e da Placas do Brasil, Luis Cordeiro (Medalha da Ordem do Mérito Industrial CNI); o empresário, Jorge Aguiar (Medalha do Mérito Industrial FINDES); a empresária e presidente do SIGES, Lorena Depizzol (Medalha do Mérito Empreendedor); e o empresário e presidente do Sindividros, Gilney Júnior (Medalha do Mérito Sindical).

Além das homenagens às lideranças empresariais, o presidente da FINDES, Paulo Baraona, entregou um reconhecimento ao diretor de Relações Institucionais da Vale, Marcelo Klein, pela parceria e contribuição da empresa para o fortalecimento da indústria capixaba e para o desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo.

Cenários políticos e econômicos e impactos para o setor produtivo

O encerramento do Encontro da Indústria 2026 contou com palestra da economista Zeina Latif, que abordou o tema “O desafio da produtividade no Brasil”. Durante sua apresentação, Zeina destacou que o equilíbrio fiscal é essencial para ampliar a capacidade de investimentos, reduzir inseguranças econômicas e criar condições mais favoráveis ao crescimento sustentável. “O ajuste fiscal é o alicerce e a base para políticas mais eficazes”, afirmou.

A economista também chamou atenção para desafios estruturais que impactam diretamente a produtividade brasileira, como insegurança jurídica, baixa qualificação da mão de obra e elevado custo tributário. Segundo Zeina, a indústria é um dos setores mais afetados pelo chamado Custo Brasil.

Ao abordar oportunidades para o país e para o Espírito Santo, a economista ressaltou temas como transição energética, transformação digital, reforma tributária e integração logística como agendas estratégicas para ampliar a competitividade e atrair investimentos de longo prazo.

O Encontro da Indústria 2026 foi uma apresentação da empresa Vale e contou com o patrocínio das empresas Sicoob, ArcelorMittal, Samarco, Suzano, ESGás, SESI ES, SENAI ES, EDP, Bandes, Banestes, VPorts e Garoto.