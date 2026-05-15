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Festival de Inverno agita Muqui nesta sexta com show da banda Rastaclone

Evento reúne atrações musicais, gastronomia e cultura no Sítio Histórico de Muqui durante três dias.

Festival de Inverno de Muqu - banda Rastaclone
Foto: Redes Sociais / Edição: AQUINOTICIAS.COM

Começa nesta sexta-feira (15) o Festival de Inverno de Muqui. Serão três dias de música, gastronomia e cultura, prometendo movimentar o Sítio Histórico do município.

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A abertura do festival ficará por conta da banda capixaba Rastaclone e do cantor Luan Rodrigues, que prometem animar o público já no primeiro dia do evento.

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No sábado (16), a banda Casaca sobe ao palco levando toda a força da cultura capixaba em um show marcado pela identidade regional. Além disso, o público também poderá acompanhar apresentações do Forró BemTeVi e do cantor Murian Azevedo.

Já o encerramento, no domingo (17), contará com shows do grupo Imagina Samba e do Samba MLK, trazendo muito pagode para fechar a programação.

“A nossa expectativa é muito grande. Estamos esperando uma média de 4 a 5 mil pessoas por noite no nosso Festival. Teremos belas apresentações, como Rastaclone, Casaca, Forró BemTeVi, Samba MLK, Imagina Samba, entre outros. Temos a certeza de que será um sucesso”, destacou o secretário de Turismo e Cultura de Muqui, Anderson Muchuli.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (15)

  • 18h – Abertura dos estandes
  • 19h – Abertura oficial
  • 20h – Show com Luan e Eduardo
  • 22h – Show com Rastaclone

Sábado (16)

  • 18h – Abertura dos estandes
  • 19h – Show com Murian Azevedo
  • 20h30 – Show com Forró Bemtivi
  • 22h – Show com a banda Casaca

Domingo (17)

  • 17h – Show com Samba Moleque
  • 19h – Show com Imagina Samba

Serviço

Festival de Inverno de Muqui

  • Data: 15, 16 e 17 de maio
  • Local: Praça Central de Muqui
  • Atrações: Rastaclone, Casaca Forró Bemtivi, Samba Moleque, Imagina Samba, Murian e Luan Rodrigues.

Entrada gratuita

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

Muqui

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