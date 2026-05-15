Festival de Inverno agita Muqui nesta sexta com show da banda Rastaclone
Evento reúne atrações musicais, gastronomia e cultura no Sítio Histórico de Muqui durante três dias.
Começa nesta sexta-feira (15) o Festival de Inverno de Muqui. Serão três dias de música, gastronomia e cultura, prometendo movimentar o Sítio Histórico do município.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A abertura do festival ficará por conta da banda capixaba Rastaclone e do cantor Luan Rodrigues, que prometem animar o público já no primeiro dia do evento.
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No sábado (16), a banda Casaca sobe ao palco levando toda a força da cultura capixaba em um show marcado pela identidade regional. Além disso, o público também poderá acompanhar apresentações do Forró BemTeVi e do cantor Murian Azevedo.
Já o encerramento, no domingo (17), contará com shows do grupo Imagina Samba e do Samba MLK, trazendo muito pagode para fechar a programação.
“A nossa expectativa é muito grande. Estamos esperando uma média de 4 a 5 mil pessoas por noite no nosso Festival. Teremos belas apresentações, como Rastaclone, Casaca, Forró BemTeVi, Samba MLK, Imagina Samba, entre outros. Temos a certeza de que será um sucesso”, destacou o secretário de Turismo e Cultura de Muqui, Anderson Muchuli.
Confira a programação completa:
Sexta-feira (15)
- 18h – Abertura dos estandes
- 19h – Abertura oficial
- 20h – Show com Luan e Eduardo
- 22h – Show com Rastaclone
Sábado (16)
- 18h – Abertura dos estandes
- 19h – Show com Murian Azevedo
- 20h30 – Show com Forró Bemtivi
- 22h – Show com a banda Casaca
Domingo (17)
- 17h – Show com Samba Moleque
- 19h – Show com Imagina Samba
Serviço
Festival de Inverno de Muqui
- Data: 15, 16 e 17 de maio
- Local: Praça Central de Muqui
- Atrações: Rastaclone, Casaca Forró Bemtivi, Samba Moleque, Imagina Samba, Murian e Luan Rodrigues.
Entrada gratuita
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