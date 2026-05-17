Festival de Inverno de Muqui termina com muito samba neste domingo

O Festival de Inverno de Muqui chega ao último dia neste domingo (17) com shows de samba e pagode na Praça Central da cidade. O evento acontece no Sítio Histórico e reúne música, gastronomia e atrações culturais para públicos de diferentes idades.

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Com entrada gratuita, o festival atrai moradores e visitantes que buscam lazer, cultura e entretenimento em um dos cenários mais tradicionais do Sul do Espírito Santo.

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A programação deste domingo destaca os shows dos grupos Samba Moleque e Imagina Samba, que comandam a reta final do festival com muito samba e pagode.

A apresentação do Samba Moleque acontece às 17h. Em seguida, às 19h, o grupo Imagina Samba sobe ao palco para fechar a edição deste ano do Festival de Inverno de Muqui.

O evento também contou com outras atrações musicais ao longo dos três dias de programação, como Rastaclone, Casaca, Forró Bemtivi, Murian e Luan Rodrigues.

Ficha técnica

Festival de Inverno de Muqui