Festival de Inverno de Muqui termina com muito samba neste domingo
O evento acontece no Sítio Histórico e reúne música, gastronomia e atrações culturais para públicos de diferentes idades.
O Festival de Inverno de Muqui chega ao último dia neste domingo (17) com shows de samba e pagode na Praça Central da cidade. O evento acontece no Sítio Histórico e reúne música, gastronomia e atrações culturais para públicos de diferentes idades.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com entrada gratuita, o festival atrai moradores e visitantes que buscam lazer, cultura e entretenimento em um dos cenários mais tradicionais do Sul do Espírito Santo.
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A programação deste domingo destaca os shows dos grupos Samba Moleque e Imagina Samba, que comandam a reta final do festival com muito samba e pagode.
A apresentação do Samba Moleque acontece às 17h. Em seguida, às 19h, o grupo Imagina Samba sobe ao palco para fechar a edição deste ano do Festival de Inverno de Muqui.
O evento também contou com outras atrações musicais ao longo dos três dias de programação, como Rastaclone, Casaca, Forró Bemtivi, Murian e Luan Rodrigues.
Ficha técnica
Festival de Inverno de Muqui
- Local: Praça Central de Muqui
- Atrações: Rastaclone, Casaca, Forró Bemtivi, Samba Moleque, Imagina Samba, Murian e Luan Rodrigues
- Entrada gratuita
- Mais informações: @festivaldeinvernodemuqui
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